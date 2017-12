Más pescadores, menos producto y poco dinero

HERMOSILLO, Sonora(Alfredo Zazueta)

Trabajar en la zona pesquera más rica del País no les garantiza una vida cómoda con recursos suficientes para sacar adelante a sus familias; al contrario, viven al día, con deudas y con cada vez menos producto qué sacar.Cientos de pescadores de la región del Mar de Cortés, pertenecientes a diferentes cooperativas, van y vienen en busca del sustento, con la esperanza que da el nuevo día y con los recuerdos de que un día no muy lejano ese mar les brindó a manos llenas.Desde Sinaloa hasta las Baja Californias, pasando por Sonora, los hombres que viven del mar y sus especies tratan de encontrar respuesta del por qué ya no capturan las mismas cantidades de camarón o pescado de antaño.Algunos piensan que porque ha crecido la comunidad pesquera, los hijos y nietos han seguido sus pasos; otros culpan a la contaminación, a la sobreexplotación y a la falta de repoblación con larvas de camarón en sus bahías."Honestamente es un panorama muy triste, muy raquítico, no estamos en la expectativa de años atrás, porque la situación ha mermado mucho, yo diría que algún 70, 80% de la producción que teníamos antes", lamentó Ramón Oriol Gastélum Morales, pescador deLas Arenitas, comunidad de Culiacán, Sinaloa.Sonora y Sinaloa ocupan los primeros lugares en producción pesquera del País, y en conjunto con Baja California Sur y Baja California; los cuatro estados que rodean el Mar de Cortés generan el 60% de la producción nacional, señaló el investigador Gerardo López Cervantes.El también catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa manifestó que el poder pesquero de nuestra región aumenta por la riqueza en especies de alto valor comercial, como el camarón y el atún.Pese a esto, López Cervantes mencionó que esta riqueza contrasta con la precariedad en la que viven los pueblos pesqueros, lo cual considera que se debe principalmente a dos cosas:"Uno es porque simple y sencillamente no ha habido voluntad firme del Gobierno para modernizar y hacer habitables las zonas, por ejemplo, pesqueras, y por otra parte tenemos una clase empresarial que está concentrada en expandir sus negocios."Son las dos cosas, es una falta de voluntad del Gobierno y una falta de disposición para sacrificar utilidades y entregárselas a los trabajadores".Los pequeños pescadores sufren las carencias, ellos no compiten con los grandes, trabajan en sus pequeñas embarcaciones casi siempre pegados a las costas.Así lo ve Osiel Ramírez, nayarita que lleva 30 años trabajando en la comunidad de La Manga en Guaymas, Sonora."A los jóvenes yo les diría que estudien, les recomendaría una buena carrera para que se realicen, porque esto no va a durar mucho, esto lo quieren parar porque se están terminando las especies."Y la otra es el turismo, está afectando a la producción, hay muy poco ya", expresó.René Miranda, habitante de Las Bocas, Huatabampo, Sonora, ve crítica la situación y apoya que sus hijos estudien y busquen trabajo en industrias o en el campo, aunque reconoce que la agricultura tampoco es como antes."Hay mucha pobreza donde todo se combina, por un lado se saca menos producto y por otro lado las cosas han subido, la vida cuesta cada vez más."Por ejemplo, hace 30 años había mucho camarón y ahora ya casi no hay, por lo mismo es más caro pero a la vez la gente no tiene dinero para comprar; o sea que por todos lados estamos amolados", dijo.La señora Lidia de Collens, esposa de un pescador del poblado de Yavaros, perteneciente a Huatabampo, indicó que a veces no hay ni para comer burritos de frijol, pues el producto que se obtiene del mar tiene poca venta.“La verdad no se sabe si fue un chubasco o fue la contaminación del mar por la ciudad, o simplemente nos la acabamos”, expresó Juan Ramón Méndez, pescador del área de El Manglito en la bahía de La Paz, Baja California Sur.Hace seis años los pescadores de la Ensenada de La Paz, se percataron de que el principal producto con el que comercializaban, el callo de hacha, prácticamente se había terminado en esa bahía.No tomaron decisiones a la deriva, se organizaron y pusieron manos a la obra. En el año 2011 y para hacer crecer las poblaciones de esta especie, así como de la almeja catarina, determinaron que tenían que dejar de pescar.Hoy tienen una forma distinta de pescar, por tanto, no tienen los problemas con los que acarrean los pescadores de otras zonas del Puerto, como los bajos precios y las escasas capturas. Además, también se ven afectados por la pesca furtiva.Bahía de Kino, Sonora.- Hay días en que el mar es generoso con los pescadores de Bahía de Kino, pero otros apenas sale para “salir tablas” con la gasolina de la embarcación.Tras una buena jornada en captura y en valor del producto, después de trabajar de Sol a Sol, don José no echa las campanas al vuelo, pues dice que la pesca ya no es tan abundante como en el pasado."Pensamos que ya casi se está acabando todo, el producto en el mar ya es muy poco. Antes era muy abundante, antes era muy fácil (pescar), se sobrepobló también de embarcaciones de otras partes y (hay) mucha competencia ahí donde andamos trabajando", explica mientras descabeza el camarón de buen tamaño que venderá a 180 pesos el kilo.José Ramón Prieto, de 63 años de edad, es pescador en Bahía de Kino, lugar donde nació y donde, asegura, la gran mayoría se emplea en el mar o en la albañilería."Somos nativos de aquí, se puede decir que toda la vida he pescado, comencé muy jovencito".En un día de noviembre, todavía con excelente clima y hasta calorcito, el hombre del mar regresó a casa con una buena cosecha, ya que capturaron, según calcula, unos 150 kilos de camarón ya descabezado."Ahorita traemos unos 30 mil pesos, está muy bien, a veces un poco más también agarramos, pero otras veces apenas sale para pagar la gasolina", expresa.En estas fechas se dedican a la pesca de camarón y sierra, dijo, pero para ellos es más conveniente el crustáceo porque vale 10 veces más.Indicó que cada día salen a las 05:30 ó 06:00 horas y regresan alrededor de las 13:00 horas, pero cuando va bien se quedan todo el día para capturar más.Don José Ramón manifestó que donde viven en la actualidad no cuentan con luz y se tienen que "colgar" del cableado, mientras que en cuestión de inseguridad sufren mucho robos.San Felipe, BC.- Las afectaciones por la veda, la restricción de la pesca y recientemente por el cierre a la navegación del Mar de Cortés, han golpeado a la mayoría de los residentes de San Felipe, el pueblo que nació de la pesca.“Cuando hay crisis, San Felipe siempre resiste, porque tenemos el mar, tenemos sustento, pero ahora que lo han cerrado, le pegan a sus raíces, de donde nació San Felipe”, comentó Javier Dagnino, propietario de un taller mecánico y residente de este puerto.A pesar de no ser pescador, se considera uno de los afectados por el cierre del mar y la veda, por un lado porque sus clientes, en su mayoría pescadores, ya no le llevan vehículos a reparar, y por otro, los robos, cometidos por residentes de San Felipe que quedaron fuera de las compensaciones del Gobierno federal.Su hermano, Juventino Dagnino, también es comerciante y tiene un supermercado en San Felipe y fue afectado por la veda, pues los pescadores solían surtirse ahí de suplementos o comida antes de salir al mar, pero hoy ya no.Lo que anteriormente eran empresas prósperas, hoy sobreviven con el escaso trabajo que hay en el puerto.“Sabrá Dios qué intereses habrá, no sé si quieren quitarnos nuestro patrimonio, no lo sé”, comenta Javier. “Pero te diré que detectamos que la gente, de tener un ánimo apagado, ahora ya entienden que hay algo más grande que nos están ocultando”.Su tono molesto no es en vano. Incluso accedió a la entrevista con suspicacia, pues días antes, el conductor de noticias Carlos Loret de Mola realizó un reportaje en la zona, que, asegura, afectó la imagen del puerto y los pescadores.Asegura que el Gobierno Federal no ha sido honesto con los sanfelipenses. “No nos han dicho cuál es el verdadero interés”, dice. En abril de 2015, cuando inició la veda, poco se supo de proyectos productivos alternos como fuentes de trabajo en el puerto, y mucho menos se supo de un acercamiento para integrar a los pobladores que no formarán parte de la industria pesquera.No sólo Javier o su hermano han considerado sospechoso el cierre completo del mar. Señalaron que si los ambientalistas están preocupados por el ecosistema, también volteen a ver la mina, ubicada a escasos kilómetros del litoral.Lo mismo consideraron sobre la falta del flujo de agua dulce del río Colorado al Alto Golfo, el cual asumen que ha afectado la vida marina de la región.“Aquí hay intereses mezquinos y todo mundo pensamos que lo que quieren es que desalojemos el área, se los dejo de tarea”, añadió Javier, quien recientemente encabezó una manifestación en San Felipe.“Que queremos salvar a la Vaquita Marina, sí, pero también queremos que se salve San Felipe”, exclamó Javier. “Le pegaron en la torre a la economía y ahora somos víctimas de la situación, y las autoridades dormidas en sus laureles”.Como sanfelipenses, no sólo señalan, sino que también proponen. Javier explicó que sí, es necesario poner orden en las artes de pesca, pero que también se debe de invertir en infraestructura turística y de investigación sobre la totoaba.“La UABC debería de poner su laboratorio acá en el cerro del Machorro, y mira, ahí mismo tienen su criadero y ponerlos luego luego en su hábitat”, consideró Javier.“Podemos traer a los chinos a San Felipe, venderles aquí los buches de manera legal y ordenada, más controlada”.“Hay que poner orden, y sin corrupción, vender aquí la totoaba y así vamos a cuidar el mar nosotros mismos y vamos a estar al pendiente de que los recursos naturales sean cuidados y si alguien viene a hacer mal uso, lo denunciamos”, sugirió.Dautillos, Navolato, Sinaloa.- "Antes todo mundo ganaba bien, de 1991 para atrás había para carros de agencia, ahorita por necesidad tenemos un carrito lleno de moho", expresó el pescador Noé Aranzabia Castro.El también presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera de la comunidad de Dautillos se lamentó de la mala situación económica por la que han pasado los miembros de su comunidad en los últimos 26 años.Señaló que aunque los realmente pescadores se mantienen en la actividad, desde el año 2000 algunos de los más de 2 mil pobladores del área de la Bahía de Santa María han decidido probar suerte en otros sectores o se han ido a trabajar a Canadá o Estados Unidos.Este año las cosas no les pintan mal a los miembros de la comunidad, y aunque están contentos, Aranzabia mencionó que esto no sucedía desde hace seis años."Más o menos salimos de los créditos, alguno que otro pescador le fue muy bien; pero vamos a suponer, de 500 pescadores de las cooperativas a 100 les fue muy bien, 200 salieron de las cuentas y los otros poquitos quedaron abollándose como quien dice".El líder pesquero achacó la baja de producción de años anteriores, reducida a más de la mitad, a la contaminación de granjas acuícolas, a las descargas de campos agrícolas y de aguas negras y a que los barcos sardineros arrasan con todas las especies a su paso."Yo soy pescador nato, pero no necesito tener estudios para saber quiénes son los que no están matando las cosas, lo que sí no sé es qué tanto está contaminado", mencionó.