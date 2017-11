Renuncia diputada Célida López al PAN por culpa de Damián Zepeda

Hermosillo()

La diputada Célida López Cárdenas renunció esta mañana al Partido Acción Nacional de Sonora y al Grupo Parlamentario del mismo partido, y culpó directamente a Damián Zepeda Vidales, secretario general del albiazul, a quien consideró insensible."Sí, culpo a Damián Zepeda de la salida de Célida del PAN, pues no está preocupado por el PAN de Sonora", dijo.Antes de la rueda de prensa, la legisladora entregó una carta al partido dirigida a Ricardo Anaya donde expone sus razones:"Fui señalada por su secretario general como mujer débil, vulnerable e impredecible, incluso me señaló como no apta parta ser candidata al senadora. Los argumentos utilizados por su secretario general fueron hirientes, humillantes, grotescos y muy ofensivos".En la misiva le dice a Anaya que jamás pudo expresarle sus ideas y solamente mereció un par de fotos en dos ocasiones, sólo por culpa de Damián Zepeda, quien se ha dedicado a impedir que muchos militantes y dirigentes se acerquen a su dirigente.Señaló que el PAN está condenado a la derrota en 2018 por estar secuestrado por Ricardo Anaya y Damian Zepeda, a los que calificó como un grupo de jóvenes que sólo buscan beneficiar a sus amistades.A la fecha dijo que no ha recibido invitación de otro partido político y que está abierta a analizar todas las posibilidades.