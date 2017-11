Navojoa y Agua Prieta piden para aguinaldos

AGUA PRIETA(GH)

Para pagar los aguinaldos de los aproximadamente 700 trabajadores del Ayuntamiento de Agua Prieta en diciempre próximo, el Municipio solicitó al Congreso del Estado un préstamo de 7 millones, 770 mil, 201 pesos.



Leticia Arvayo Solís, tesorera municipal, abundó que de aprobarse por el Congreso del Estado, el préstamo se pagará en nueve parcialidades a partir de enero de 2018.



La necesidad de endeudarse surgió, explicó, porque en estos meses baja mucho la recaudación del impuesto predial, que es el ingreso más fuerte del Municipio y en diciembre debe pagarse el aguinaldo.



"Necesitamos aproximadamente unos 13 millones en el mes de diciembre para poder cumplir, únicamente para salarios, independientemente de los gastos normales fijos como la gasolina, la luz", abundó.



El año pasado también se tuvo que solicitar un préstamo para cubrir los gastos de los aguinaldos de los trabajadores del Ayuntamiento, afirmó la tesorera municipal.



Incluso en la historia de Agua Prieta, al menos hasta donde ha revisado, indicó, siempre se han pedido préstamos para cubrir este gasto y no es algo exclusivo de esta ciudad sino que otros municipios también recurren a esta medida.



"Inclusive hay municipios que piden préstamos, que no reciben nada también (de participaciones), porque piden préstamos para pagar los salarios o municipios que se deben algunas quincenas de pagar, aquí no se debe nada, estamos al corriente", aseguró.



PIDEN ADELANTO EN NAVOJOA



El Ayuntamiento de Navojoa aun no recibe respuesta por parte del Gobierno del Estado ante la petición de un adelanto de 22 millones 800 mil pesos del Presupuesto de Ingresos del 2018 para el pago de aguinaldos, señaló el regidor Próspero Valenzuela Muñer.



Vía telefónica, Isaac López, encargado de Comunicación Social, indicó que se pagan 25 millones de pesos en aguinaldos, pero en una sesión de Cabildo anterior se propuso y se aprobó pedir el adelanto de 22 millones 800 mil pesos.



En la sesión de Cabildo ayer se aprobó que el Ayuntamiento mande al Poder Legislativo la propuesta de 650 millones de pesos, 4% más que el año pasado.