Innovan con chorizo de pescado en Guaymas

GUAYMAS(GH)

Pescadores ribereños crearon un producto innovador, el primero en Sonora, cuya novedad radica en la elaboración de chorizo de pescado, sin mercado aún, para darle un valor agregado e iniciar con su explotación.



El líder de la Cooperativa Buzos y Pescadores Agustina Tapia Ahumada, José de Jesús Presiche Olachea, informó que los peces bonita, sierra, barrilete, palometa, gallo, y otros que los clientes desprecian son utilizados para elaborar chorizo bajo un estricto marco de calidad.



"Es una inquietud que traíamos desde hace muchos años, ya habíamos hecho procesos hace mucho en el CET del Mar, pero desafortunadamente se acabó el liderazgo de don Florentino (López Tapia) y nos quedamos al garete", apuntó.



La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, dijo, le otorgó un apoyo de 800 mil pesos para la compra de equipo, en tanto la Cooperativa Buzos y Pescadores Agustina Tapia Ahumada aportó 400 mil pesos más para la adquisición de materiales.



"Presentamos el producto terminado en México y vamos a volver porque estamos en la etapa de la



comercialización.



"Tenemos que buscar mercado para vender el chorizo que estamos procesando en Guaymas con la ayuda de 20 pescadores que trabajan en su pesca y proceso", externó.



Para elaborar el chorizo, explicó, se requieren filetes de pescados recién capturados en la bahía, los cuales tendrán que lavar con agua nieve y para molerlos y finalmente agregarle los ingredientes que le darán un sabor único.



Explicó que el producto se sella al alto vacío por medios kilos y después se introduce en congeladores especiales para que no pierdan el sabor al congelarse.



"Estamos haciendo bolsas de medio kilo en 40 pesos, hemos vendido aquí a nivel local y estamos haciendo muestras para promocionar el producto y ha "pegado".



"A la gente le ha gustado", manifestó, sobre todo porque no tiene grasa y no causa agruras como otros chorizos".