Esperan empresarios justicia en el caso de Guillermo Padrés

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La sociedad debe de tener confianza en que las autoridades encargadas de impartir justicia harán un buen trabajo en el caso, consideraron líderes empresariales, respecto al proceso jurídico que el ex gobernador Guillermo Padrés Elías sigue bajo prisión desde el 10 de noviembre de 2016.



"En mi opinión como ciudadana, veo que ha habido un gran excelente equipo de defensa para el ex Gobernador y no cualquiera tiene recurso para ese tipo despachos; yo no soy juez pero espero que la Procuraduría haga un impecable trabajo, que se haga justicia si se cometió algún ilícito", expresó Mirta Alvarado Verdugo, titular de la Canaco Hermosillo.



Los ciudadanos señalaron que el hecho de que el ex mandatario sonorense esté encarcelado es una acción de justicia por el mal manejo de recursos públicos, que hizo durante su administración.



"Que siga ahí mientras siguen las investigaciones y que se demuestre si es culpable o inocente, y pues que principalmente se le dé una respuesta al pueblo de Sonora", señaló la caborquense Dayana Morales.



El ex titular del Ejecutivo estatal se entregó a las autoridades federales el 10 de noviembre de 2016, luego de ofrecer una entrevista al periodista Ciro Gómez Leyva.



Después de abandonar el noticiero de radio, fue acompañado por agentes federales y personal de la Secretaría de Marina al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.