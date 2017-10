Dedica parte de su vida a la educación especial

Agua Prieta(GH)

Con paciencia y tenacidad Julio Márquez Meza ha dedicado 23 años de su vida a la enseñanza en educación especial, un trabajo que implica retos y mucha responsabilidad.



De oficio carpintero Julio comenzó como maestro en el Centro de Atención Múltiple (CAM) número 6 desde 1994, donde laboró durante 10 años y después se incorporó al equipo del Centro de Atención Múltiple (CAM) Laboral, donde trabaja actualmente.



"Desde que yo era chico yo estuve ayudándole en carpintería (a su papá), entonces él puso una carpintería y yo le di seguimiento, ahorita mi papá ya es adulto mayor y de todos modos la carpintería está", explicó.



Desde pequeño Julio se dedicó a la carpintería, por lo que jamás imaginó que su vida daría un giro que lo llevaría a dedicarse a la enseñanza.



A Julio lo invitaron a sumarse al equipo del Centro de Atención Múltiple y como su hermano ya había trabajado ahí, él ya conocía un poco el trabajo y no lo pensó mucho para aceptar.



En poco tiempo encontró en la enseñanza una vocación que no tiene planeado abandonar a pesar de haberle dedicado ya 23 años, porque no se imagina su vida sin este trabajo que tantas satisfacciones le ha dado.



"Para mí la satisfacción que tengo es que los muchachitos lo poquito que les quede a ellos, que capten, es muy significante para mí", destacó, porque aunque no serán carpinteros, aprenderán mucho sobre el trabajo.



Sabrán de puntualidad, de asistencia, de ganas de trabajar y de responsabilidad, lo que les permitirá obtener empleos, mencionó, y su ilusión es que todos puedan ingresar el mundo laboral.



El reto para Julio es enseñarle lo mismo a cada joven de manera distinta, porque tiene que adecuarse a las necesidades de cada uno y no es fácil, ya que actualmente tiene trece alumnos.



Se adaptan



"Hay veces que tenemos niños con discapacidades diferentes, entonces nos vamos adaptando, depende a los muchachitos que nos toquen, entonces para poderles dar nosotros una enseñanza, yo para mí, lo principal es adaptarlos al taller", relató.



Desde el principio se les enseña qué es la carpintería, se les explican a detalle cada una de las herramientas que manejarán y también los materiales que se utilizarán.



En los últimos trece años Julio ha trabajado en el Centro de Atención Múltiple Laboral, donde ha tenido la oportunidad de enseñar a jóvenes sobre el oficio de la carpintería, pero también acerca de lo que deben saber para obtener un empleo.



"Sí me gusta, como le digo, todo el tiempo estamos laborando con diferentes tipos de muchachos, algunos muchachos muy difíciles, algunos muchachos muy tranquilos", mencionó.



Y a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho durante los últimos 23 años, Julio no se cansa de enseñar y planea seguir haciéndolo todo el tiempo que le sea posible.