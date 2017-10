Pondrán carnada para cazar a un cocodrilo en laguna del río Mayo

NAVOJOA(GH)

Personal de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) continúa con los trabajos para capturar a un cocodrilo o caimán que habita en una laguna contigua al río Mayo de esta ciudad, expresó Jesús Edmundo Valdez Reyes.



El titular de la UMPC manifestó que construyeron una jaula de fierro en la que pondrán carnada con la esperanza de que el reptil muerda el anzuelo.



"Nos íbamos a coordinar con bomberos de Los Mochis, Sinaloa, porque ellos tienen una jaula especial para atrapar ese tipo de animales, pero nosotros ya construimos una", abundó.



La importancia de atrapar al reptil y reubicarlo a su hábitat, pues al no ser una especie nativa de esta región, está causando daños con la depredación de otros animales.



"De alguna manera afecta a la fauna de aquí y a los animales que son nativos de aquí porque se ha estado alimentando de tortugas y aves", agregó.



Ya se colocaron letreros para que las personas tengan precaución y no se metan a bañar a la laguna, dijo, pues algunos pescadores sacan el sustento diario en este lugar.



"En sí no representa un peligro para los navojoenses porque está en una laguna aislada al río Mayo", apuntó, "no va a emigrar de ahí".