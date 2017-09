Forja éxito con responsabilidad social

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Es originario de Guadalajara, pero José Luis González Íñigo guarda un especial cariño por Sonora debido a que en este estado empezó a trabajar con productos agrícolas, giro en el que años más tarde fundó su propia empresa.



El hombre de negocios fue galardonado el pasado 7 de septiembre con el premio Eugenio Garza Sada, que otorga el sistema Tecnológico de Monterrey a los empresarios que realizan acciones con alto impacto a favor de la comunidad.



González Íñigo reconoció haber sido premiado en otras ocasiones por su trayectoria y su actividad filantrópica, pero el galardón que recién recibió le pareció el más emotivo al habérselo otorgado el sistema educativo donde se formó. A continuación la entrevista que concedió a EL IMPARCIAL.



¿Qué representa para usted el haber obtenido el premio Eugenio Garza Sada que otorga el Tecnológico de Monterrey?



JLGÍ.- Yo llegué a Monterrey a estudiar al Tec a los 15 años, estuve ahí siete años y me di cuenta, cuando eché atrás el reloj de mi vida para poder decir algo en esa ceremonia, me percaté de que el Tec para mí en toda mi vida ha significado mucho; me lo encuentro en todas partes, en las diferentes decisiones que he tomado en mi vida; me di cuenta que el Tec ha estado muy presente en ellas. Entonces, ¿qué sentí cuando recibí esto?, pues algo muy especial, algo muy trascendente para mí, que no lo había sentido en ninguna otra circunstancia.



Platíquenos un poco de su empresa, Sesajal, ¿qué es lo que hacen?



JLGÍ.- Se dedica la empresa a procesar productos del campo, darles el mayor valor agregado posible para que lleguen en algunas ocasiones hasta las tiendas, o sea, vamos desde la compra de la materia prima en el campo hasta las tiendas en los mercados extranjeros. No todos los productos que elaboramos tienen esa presentación final, algunos los transformamos y los vendemos como ingredientes a empresas extranjeras de EU y Europa, son 28 países a los que exportamos; es una empresa que básicamente se dedica a exportar: El 80% de nuestras ventas son de exportación, el 20% son para mercado nacional.



¿Cómo tomó la decisión de fundar esta empresa?



JLGÍ.- Está empresa en particular la fundé hace 30 años, tengo 73 años; la fundé a los 43 años, pero yo ya había tenido experiencia aquí en Sonora en manejar productos del campo para exportación y durante 15 años me dediqué a la exportación de productos textiles a base de algodón, telas, hilos, pantalones, camisas, de algodón.

Desde joven me gustó la industria, me gusta transformar cosas y me gustó desde un principio. ¿Por qué? no sé, pero me gustaron los mercados de exportación.



El éxito que usted ha logrado, ¿ha permeado a sus colaboradores, es compartido con ellos?



JLGÍ.- Eso es algo por lo que yo me he preocupado, una empresa que no apoya a sus colaboradores, no sólo por ellos como personas sino por sus familias, de sus problemas personales, si no se preocupa por ellos, pues esa es una empresa que en el tiempo va a estar tambaleándose. Si quieres que no haya rotación en tu empresa pues apóyalos a que estén a gusto, que estén bien remunerados; si quieres que no haya adicciones -que son tan comunes ahora en las empresas- pues preocúpate por su bienestar, por el bien de los empleados.

Yo creo que es clave que tus colaboradores le tengan lealtad, que estén contentos en la empresa, que por lo menos vayan a gusto a trabajar.



¿Qué recomendación daría a los jóvenes que ahorita quieren emprender?



JLGÍ.- La recomendación a aquellos que estén emprendiendo algo es: Cerciórate de que tenga futuro, porque a veces queremos emprender algo por el corazón, por el sentimiento de que me gusta hacer aquello, pero si no tiene futuro o si tiene una pared que te vas a encontrar muy pronto... cerciórate de que es una actividad que va a perdurar y estate preparado, no te empecines en seguir en aquello si te estás dando cuenta que no es bueno, ten el valor de cerrarlo, girar y a otra cosa.