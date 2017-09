Camarón se duerme y cae en las redes de pesca ribereña

GUAYMAS, Sonora(GH)

En un ambiente de fiesta, los barcos menores que salieron a pescar en las costas de Guaymas y Empalme arribaron a puerto con entre 100 y 200 kilos de camarón, en el primer día de pesca del ciclo 2017-2018.



Los hombres de mar de Empalme fueron los primeros en llegar a Bella Vista con las redes cargadas de “oro rosado”, mientras sus esposas, hijos, y demás familiares esperaban en los muelles con una sonrisa en sus rostros.



“Ya nos tocaba una, tenemos como tres años que no le ‘pegábamos’ a una temporada así, parece que este ciclo sí va a estar bueno, esperemos que se mantenga así”, expresó el líder cooperativista, Gilberto Cota Valdés.



El presidente de la Federación de Cooperativas de Empalme señaló que aunque la talla de los crustáceos no es la que esperaban, pues predominó la 21-25, los volúmenes de captura los compensarán.



“Esperábamos tallas más grandes en este primer día de pesca, quizás debimos esperar cinco días para que alcanzará la 16-20 y el Under 15, que son las tallas comerciales más requeridas por Estados Unidos”, externó.



El pescador Vicente Vega de la cooperativa “Los Caimanes” apuntó que en su panga capturaron cerca de 300 kilos con la talla 16-20, y sus compañeros se reportaron con entre 100 y 200 kilos.



“Parece que esta temporada sí va a estar buena, ojalá que el clima nos permita seguir trabajando para continuar con esta buena racha, hoy (ayer) el mar estuvo tranquilo y eso nos ayudó a trabajar en menor tiempo”, subrayó.