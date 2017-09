Esposos aprenden juntos; uno a leer y otro cursa la primaria

NAVOJOA(GH)

Por no saber leer y escribir Julio Jusacamea Mendoza fue víctima de algunas estafas, situación que lo empujó, a sus 65 años de edad, a estudiar.



El habitante de la colonia Tetanchopo recordó que algunas personas lo engañaron y le hicieron firmar un documento como un supuesto apoyo, pero se trataba de una carta poder de un terreno que le pertenecía.



"No sabía leer y me dieron a firmar un documento, una carta poder y yo no sabía qué era", manifestó, "por eso estoy aprendiendo ahora y ahí va".



Ante la falta de un padre, desde pequeñoél y su hermano tuvieron que ayudar a su madre a trabajar, situación por la que no pudieron estudiar.Julio va a tomar sus clases junto a su esposa Gloria Buitimea Moroyoqui, quien sólo estudió hasta quinto grado de primaria por la falta de oportunidades.



"Yo no tuve mamá ni papá y pues mis hermanos de dónde me iban a apoyar", dijo Gloria, "me hubiera gustado ser alguien en la vida".



Pese a la falta de estudios, Julio logró jubilarse como trabajador del Ayuntamiento de Navojoa donde llegó a ocupar el cargo de supervisor de jardines.



No saben leer ni escribir



Ruth Concepción Acuña, coordinadora del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), señaló que en Navojoa existen mil 600 personas que no saben leer y escribir.



"Tenemos rezago educativo es un reto grande para el ISEA porque uno de los indicadores de la pobreza y alta marginación es el rezago educativo", apuntó.