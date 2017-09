Exigen empresarios respeto a la decisión de los votantes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De cara al proceso electoral de 2018 cuya cuenta regresiva comenzó ayer, líderes de organismos empresariales de la localidad pidieron propuestas viables, que se respete la decisión de los votantes y que sea un ejercicio justo.



Las solicitudes de los entrevistados tuvieron coincidencia en cuanto a que los candidatos presenten a la población y a los sectores productivos ofrecimientos que se puedan cumplir y librar a los electores de campañas "sucias".



Mirtha Alvarado Verdugo, presidenta en Hermosillo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), expresó que el sector empresarial requiere campañas con propuestas que impulsen el desarrollo económico del País.



"Nosotros buscamos una propuesta de simplificación fiscal, sumar el mercado informal al formal para aumentar la base de contribuyentes y que se comprometan a buscar soluciones para que no exista tanta impunidad y por ende haya mayor seguridad", indicó.



LAS NUEVAS REGLAS



Respecto a las nuevas reglas con que competirán los candidatos dijo que un punto a favor es que habrá candidatos independientes en las campañas federales lo que suma nuevas opciones y en las estatales, que habrá campañas más cortas.



El dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Armando Barajas Torres solicitó a quienes vayan a contender por puestos de elección popular que presenten propuestas alcanzables que no queden en promesas.



"Creo que hoy los ciudadanos estamos más documentados y debemos tener un compromiso de que si es algo lógico lo que prometen realmente se pueda cumplir. Ese es el reto de que nos prometan algo que sí aplique a nuestra realidad", enfatizó.



Para el sector industrial un tema específico en que se debe avanzar, comentó, es en la mejora regulatoria, rubro en cual si bien hubo avance en la actual administración federal, requiere mejoras para ayudar a las empresas a crecer y generar empleos.



CAMPAÑAS PROPOSITIVAS



Marcelo Meouchi Tirado, titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) local, expuso la necesidad de campañas propositivas, bien fundamentadas, con promesas evaluables y sin campañas negras.



"Que trabajen por el bien de su comunidad, por encima de sus compromisos políticos, y que las responsabilidades que tengan que cumplir tengan impacto en la rentabilidad social, que se vea la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y de las empresas", opinó.



En el proceso electoral que inicia los candidatos deberán entender que ahora la información de sus actos es más visible, sostuvo, por lo que lo más importante para su credibilidad será la transparencia con la que actúen de ante la sociedad.Que el proceso electoral se desarrolle conforme a las reglas y con la colaboración de todos los actores políticos, es la expectativa que se tiene desde un análisis político, explicó Olga Armida Grijalva Otero.



La socióloga, especialista en política, manifestó que a pesar de que el escenario a nivel nacional se ve complicado, el sentir general de la población se muestra optimista y se espera que se lleve a cabo una elección transparente.



"En términos generales veo complicado el escenario político a nivel nacional y por consecuencia repercute aquí en Sonora", acentuó, "por ejemplo la famosa ‘estafa maestra’ que vino a descomponer los escenarios en Sonora y que obviamente esto va a traer encono".



Puntualizó que debido al hartazgo que se visualiza en la población ante la situación de abuso de poder, actos de corrupción, inseguridad y violencia, se percibe una serie de factores que pueden descomponer el proceso electoral.



"En el Sur (del País) percibo más crispación de violencia y agresión, también la promiscuidad de partidos políticos y una serie de factores que pueden descomponer el proceso electoral, sobre todo el día de la elección, y que nos puede llevar a situaciones complejas", subrayó.



Grijalva Otero enfatizó que uno de los mayores problemas que se presentan durante las elecciones es la falta de cultura en cumplir la legalidad, es decir, de manera constante se violan las normas.



"Creo que esas imposiciones que se han dado, como el que se empaten los tiempos, parecen bien", externó respecto a las nuevas reglas electorales, "pero cuando hay reglas y las aceptan los actores que van a contender, se tienen que cumplir, y lo malo es que las violentan".



Agregó que en cuanto a la permanencia de los partidos políticos, tanto en alcaldías como en el Congreso local, no se puede realizar un análisis porque el escenario político podría cambias de la noche a la mañana.



INE hace "enérgico llamado" a respetar proceso electoral



El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, hizo un "enérgico llamado" a los actores políticos, a los partidos, a quienes aspiran a cargos de elección popular, a respetar plenamente las reglas y a que se conduzcan dentro del marco de la ley y la Constitución.



Todas las autoridades estaremos "ejerciendo puntualmente nuestras atribuciones, sacando las tarjetas que sean necesarias para garantizar en nuestro rol arbitral la equidad de las contiendas", advirtió.



"Que el escrutinio social exhiba a quienes aplican la ley y a quienes pretendan evadirla", planteó Córdova Vianello, al encabezar este viernes, en ocasión del inicio del Proceso Electoral Federal, la ceremonia de honores a la Bandera Nacional en la explanada del INE, donde estuvo acompañado de los integrantes del Consejo General y de los consejeros de los 30 Organismos Públicos Electorales Locales (OPLS) que tendrán elección el 1 de julio de 2018.



"La sociedad mexicana exige legalidad para estas elecciones y el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales estaremos a la altura de las exigencias que se nos plantean, ejerciendo puntualmente nuestras atribuciones, sacando las tarjetas que sean necesarias para garantizar en nuestro rol arbitral la equidad de las contiendas", dijo Córdova.



También pidió una alianza con la sociedad para estar vigilante de la actuación de actores políticos y autoridades.