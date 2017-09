Entrega CPA obras en Cananea y PEC

CANANEA, SONORA(GH)

Con la visita a Cananea y Plutarco Elías Calles para entregar de apoyos y obras de infraestructura en vialidades, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano por segunda ocasión concluyó con el recorrido de los 72 municipios de la entidad, se informó a través de un comunicado.



En ambos lugares, previo a iniciar en Guaymas su tercer recorrido por la entidad antes de cumplir su segundo año de Gobierno, la Gobernadora destacó que para ella no hay municipios grandes o pequeños, ya que todos merecen la misma atención de ser escuchados y de recibir respuesta a sus peticiones.



TRABAJOS



DE INFRAESTRUCTURA



Pavlovich inauguró las instalaciones del Parque Infantil que se construyó con recursos provenientes del Fondo Minero, así como el bulevar Lázaro Gutiérrez de Lara y la calle 8, con una inversión total de 51.6 mdp.



Dio a conocer el inicio de las obras para la rehabilitación de la carretera Bacoachi-Cananea, trabajos que representan un gran beneficio para los habitantes de esa región, y que concluirán en marzo de 2018.



En Sonyta, cabecera municipal de Plutarco Elías Calles, inauguró la recién pavimentada calle Estrada en la colonia La Botella, y entregó el equipamiento completo para un comedor comunitario y para un desayunador escolar al DIF municipal.



PROGRAMA DE VIVIENDA



Acompañada de Marco Antonio Llano Zaragoza, empresario agrícola, la mandataria estatal entregó 33 viviendas a jornaleros y trabajadores agrícolas del campo Guadalupe de Guaymas y Lomas Chileras, se detalló también en el boletín de prensa.



Esto como parte de un programa piloto que busca que los trabajadores que laboran en campos agrícolas cuenten con viviendas dignas.



El empresario aporta el terreno donde las viviendas serán construidas y un 90% de inversión y el Gobierno del Estado otorga un subsidio del 10% para el trabajador.



TERMOELÉCTRICA



En su visita a Guaymas, la Gobernadora opinó que suspender la obra temporal o total en la Termoeléctrica de Empalme no fue lo correcto.



Durante la entrega de 33 casas a jornaleros agrícolas, subrayó que las obras que se realizan en la zona de El Cochórit dejarán beneficios a Sonora y otras partes del territorio nacional, por lo que los trabajos fueron retomados por los más de tres mil empleados.



"Creo que no era lo correcto, pero bueno, los conflictos siempre hay que solucionarlos, siempre el Gobierno del Estado está tendiendo la mano para hacerlo, ya se solucionó y esperamos que siga construyéndose lo más rápido que se pueda", indicó.