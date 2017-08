Rampa en Kino es para pescadores ribereños: Conapesca

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La rampa que está en Playa Estela es una obra que está destinada para pescadores ribereños y no para embarcaciones como yates, sin embargo es utilizada por colonos, afirmó el subdelegado de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Juan Pablo Miranda Verduzco.



El funcionario explicó que dicha obra fue apoyada con recursos del Fondo para Desastres Naturales (Fonden) por los daños ocasionados por el huracán "Odile", el cual fue acompañado por un dictamen de siniestro expedido por la Unidad de Protección Civil, así como una propuesta-proyecto.



"La propuesta original que se hizo fue de aproximadamente 60 metros de longitud y tres metros de ancho la rampa y fue dado a Conapesca porque es la facultad para ejercerlo de acuerdo a las dimensiones y propuesta inicial", comentó.



Destacó que el proyecto cumplió con las especificaciones, pero las mareas bajas no permiten que los yates puedan usarla, pues la obra es para embarcaciones menores.



MÍNIMA INVERSIÓN, AFIRMA



La inversión realizada por los colonos será mínima, aseguró, debido a que será aproximada a 180 mil a 200 mil pesos y la cual deberá correr por su cuenta debido a que no se dedican a una actividad agrícola.



Explicó que la profundidad o el fondo de los yates es mayor a una embarcación ribereña por lo que no logran pasar la rampa.



Manifestó que en caso de que los vecinos de Bahía de Kino que tengan yates deseen acercarse a Conapesca tienen las puertas abiertas para dialogar acerca de la obra.