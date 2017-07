Piden cercar paso al cerro Teta Kawi

Guaymas(GH)

Luego de registrarse la muerte de una mujer por escalar el Cerro Teta Kawi, autoridades de la Unidad Municipal de Protección Civil anunciaron que pedirán a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento que busque al propietario del terreno para que lo cerquen.



El titular de la UMPC, Luis René Puig Arvizu, manifestó que le darán seguimiento a este tema para evitar que se sigan presentando este tipo de situaciones lamentables que le costó la vida a una turista de la Ciudad de México.



Señaló que dado a que el lugar donde está la emblemática montaña es propiedad privada, buscarán un acercamiento con el dueño para que se evite el paso a las personas.



"Es propiedad privada, nosotros no podemos cerrar, se tratará de buscar por la Dirección Jurídica para que busque al propietario y vean la manera de cercar, sabemos que es un ícono de San Carlos, pero ya causó una muerte, no podemos esperarnos a más", resaltó.



En ninguna temporada del año es recomendable escalar el cerro Teta Kawi, subrayó, mientras no lo hagan bajo la supervisión de personas especializadas en senderismo.



La mayoría de las personas que suben el cerro, indicó, lo hacen sin tomar precauciones ni un guía capacitado, sin importar edades y tomar en cuenta su salud.



"Hemos estado emitiendo recomendaciones pertinentes, no se deben exponer a rayos del Sol, ni hacer ejercicio, piensan que no les va a pasar cosas y aquí las consecuencias.



"Espero que la ciudadanía entienda, tome decisiones, no es por estar molestando, estamos trabajando en prevención para cuidar la integridad de ellos", subrayó el titular de Protección Civil.