AMLO pacta en Sonora Acuerdo Político de Unidad

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Para buscar un verdadero cambio en el régimen del País, Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de firmar el Acuerdo Político de Unidad: Por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México.



El presidente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) encabezó la firma del pacto en Sonora en el Expo Fórum, donde participaron representantes de distintas etnias del Estado, movimientos sociales, empresarios, servidores públicos, ex presidentes municipales, políticos, dirigentes sindicales y ciudadanos en general.



También asistió el empresario Lino Korrodi, creador de Amigos de Fox.



"Es muy importante que empecemos firmando este acuerdo entre todos, desde abajo, para lograr un cambio verdadero, sin violencia", externó el dirigente de Morena, "una transformación de régimen porque se necesita, ya es insoportable la situación que prevalece en nuestro querido México".



Destacó que el problema está en los gobernantes, donde existe "la mafia de poder", misma que aplasta a todo el pueblo, sin distinción de partidos políticos y que oprime a toda la sociedad.



"Se creen dueños y señores de México, y perjudican a todo el pueblo. La realidad es que son como cien personas, es un grupo muy reducido, por lo que hay que mantenernos informados", enfatizó.



Ante un estimado de 7 mil sonorenses que asistieron al evento, López Obrador reiteró que los ciudadanos deben estar unidos y no inmersos en pleitos entre ellos mismos, pues sólo un pueblo organizado podrá salvar a la nación.



"Por eso celebro esta unidad", puntualizó, "no se va a poder hacer una alianza arriba, con los partidos, porque ya están al servicio de la ‘mafia del poder’, con excepción de Morena".



Aseguró que no se gana nada con la burocracia corrupta que actualmente tienen los partidos políticos, por lo que no se llevará a cabo alianza con alguno, únicamente con los militantes como ya se ha ido realizando.



"Bienvenidos todos los que están firmando este acuerdo, vamos todos a hacer historia, a sacar adelante a nuestro País y les digo de manera sincera que tengamos confianza, sí se va poder sacar adelante a México, sí se va a lograr el renacimiento", recalcó.



Andrés Manuel López Obrador remarcó que el principal problema en México es la corrupción en cualquier sector, pero que luego de que Morena triunfe, ésta será erradicada por completo.



"Hay quieres piensan que no se va a poder acabar nunca la corrupción, porque en eso también nos han manipulado mucho", externó, "cuando triunfe nuestro movimiento no se a disminuir, la vamos a desterrar, se va acabar por completo".



¿Qué piensa del PRD?



Es parte de la mafia del poder, están culudidos con los políticos corruptos, los traficantes de influencia, ya se echó a perder por completo ese partido, más que nada los dirigentes, que ya sólo les importa el dinero y el poder.



Trump aseguró que México pagará por el muro, ¿qué pasará en 2018?



Peña debe de contestarle a Trump con respeto, pero con firmeza. Trump se ha ensañado con Peña y por eso no se defiende a México, porque Peña está como sometido o chantajeado por Trump. Quién sabe cuál es la causa, en una de esas le mostraron un expediente y por eso los callaron. Alright Sans ¿Qué opina del Sistema Nacional Anticorrupción?



Ni siquiera han permitido nombrar al Fiscal Anticorrupción, porque la mafia no lo permite. Es algo increíble que hagan una Ley, que se apruebe un presupuesto y que no puedan nombrar a quien va a representar este organismo por los intereses que existen y la corrupción que impera en el País.



¿Cómo ve a Sonora?



Muy despierta a su gente, muy entusiasmados a favor de un cambio, la verdad fue sorprendente lo del acto, con mucha gente de todos los sectores, eso me gustó mucho. Fue muy plural el movimiento.



¿Cree en los gobiernos de coalición?



No, creo en la unidad en el pueblo, como la que se acaba de realizar aquí.