1995: Cayó hermano de Salinas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, fue detenido y llevado al penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, tras ser acusado de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, como fue publicado por EL IMPARCIAL el 1 de marzo.



Pablo Chapa Bezanilla, subprocurador especial encargado del caso, aseguró tener los suficientes elementos de convicción para acusarlo de la responsabilidad del homicidio calificado en contra del ex secretario general del PRI y aclaró que: “A menos de que hubiesen evidencias probadas como las que hoy fundamentan la consignación y orden de aprehensión, el caso se consideraría agotado, en lo que refiere a los autores intelectuales”.



En medio del asombro de la prensa nacional y extranjera, reunida en el Salón México de la PGR, Chapa Bezanilla señaló que ha citado en carácter de indiciado a Mario Ruiz Massieu, hermano del político asesinado.



Después de citar 10 veces al presunto autor intelectual del homicidio con el calificativo de “indiciado”, Chapa Bezanilla mencionó el esperado nombre: Raúl Salinas de Gortari, ocasionando con ello una fuerte ovación de los presentes.



Entre los elementos de convicción, mencionó el dicho de Manuel Muñoz Rocha a su secretario particular por varios años, en el sentido de que el autor intelectual y el que financió el atentado fue Raúl Salinas de Gortari.



Chapa Bezanilla reveló que en su declaración ministerial el ahora indiciado negó tener relación con Manuel Muñoz Rocha, coautor intelectual del crimen, manifestando que hace más de 20 años que no tiene contacto con él.



El funcionario manifestó que la Subprocuraduría Especial, a través de una exhaustiva investigación, detectó que Manuel Muñoz Rocha, durante los días anteriores y posteriores al homicidio, tuvo contacto “discreto pero permanente” con el señor Raúl Salinas de Gortari.



Un día como hoy 9 DE ABRIL



En el mundo



Reeligen a Alberto Fujimori



El presidente de Perú, Alberto Fujimori, logró un contundente triunfo en los comicios, de acuerdo con cómputos extraoficiales que le aseguraron su reelección.



En México



Reinician diálogo en Chiapas



San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Está todo listo para que hoy se lleve a cabo el primer encuentro entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno en el municipio de San Miguel de Ocosingo, Chiapas. El obispo Samuel Ruiz sería el mediador entre ambas entidades.



En Sonora



Inicia construcción del muro en la Buenos Aires



Nogales.- Unos 10 militares de las Fuerzas Armadas Norteamericanas iniciaron hoy la instalación de las planchas metálicas en el lado Oeste del cerco Internacional. Desde temprana hora, elementos del Batallón de Construcción de la Unidad número 62, comenzaron a colocar las pesadas láminas de acero a la altura de la colonia Buenos Aires, en el lado mexicano.