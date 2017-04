Inician Operación Salvavidas

Guaymas(GH)

Con la participación de más de 85 elementos navales, entre almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería, a bordo de unidades de superficie, aéreas y terrestres, arrancó el operativo salvavidas la Cuarta Región Naval, desde Empalme a Bahía Kino.



La Cuarta Región Naval informó que la milicia vigilará seis playas de Sonora, desde los puntos de servicios de patrullaje marítimo y terrestre para salvaguardar la vida humana en el mar y el mantener el orden público durante la Semana Santa 2017.



Indicó que en los puestos de socorro y rescate que instalaron en las playas El Cochórit, de Empalme; Miramar, en Guaymas; San Francisco, Los Algodones y Piedras Pintas en San Carlos; y en Bahía Kino, cuentan con elementos de sanidad naval y salvavidas para brindar primeros auxilios en caso de resultar necesario.



El operativo salvavidas, informó, se realiza desde ayer 8 de abril hasta el próximo 23 de abril, por cielo, mar y tierra, con el apoyo de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate de Guaymas, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.



LAS RECOMENDACIONES



La Cuarta Región Naval recomendó a los vacacionistas a no descuidar a los menores de edad, tener cuidado si hay lanchas o motos acuáticas en las cercanías, evitar introducirse al mar después de haber ingerido alimentos o bebidas alcohólicas, a no obstaculizar los accesos a las playas, y a dejar acceso libre a patrullas y ambulancias.



Expuso que es importante seguir las indicaciones de los salvavidas y atender los niveles de alerta de marea señalados con banderas de color verde, la cual indica que las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas; amarillo significa precaución por corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore; y rojo, que indica que los bañistas no deben ingresar al mar.



A quienes deseen solicitar apoyo de las autoridades militares y no tienen un puesto de socorro cerca, dijo, pueden llamar al número de Guaymas 622 2224 3830 y correo electrónico cuartaregionnaval@hotmail.com.