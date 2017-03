Guarijíos viajan en burro ocho horas para recibir atención médica

Navojoa(GH)

En burro viajan ocho horas los guarijíos hasta la comunidad de Mesa Colorada, de donde toman un camión en el que viajan durante dos horas más a Álamos, para ser atendidas por un doctor.



Olivia Buitimea Palomo, una mujer guarijía, expresó que cuando una de ellas va a parir tienen que irse a la ciudad desde meses antes montadas en la bestia.



"Nomás traen doctor cuando hay campañas y ahí aprovechamos", manifestó la mujer indígena.



En la Sierra entre los límites de Álamos y Chihuahua, los Guarijíos de la comunidad de Babicora viven abandonados sin servicios médicos ni educación, destacó.



Hay una escuela la cual no funciona debido a que solo una vez por semana sube un maestro hasta la comunidad, indicó la mujer guarijía, por lo que los niños tienen que trabajar en vez de estudiar.



"No recibimos educación porque el maestro casi no trabaja; tampoco tenemos centros de salud", abundó, "la vida es muy difícil pero nos ganamos el pan todos los días".



El elaborar servilletas, bordados y otro tipo de artesanías son la manera en que las mujeres de Babicora se ganan la vida, dijo Buitimea Palomo, madre de tres hijos.



"Sí quisiéramos que nos mandaran un doctor y un maestro porque tampoco hay medicinas", subrayó la mujer indígena.