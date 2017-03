Prepárese, hará calor en Agua Prieta

Agua Prieta(GH)

Los próximos días se esperan temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados en esta frontera, donde las temperaturas mínimas que no bajarán de los 8 grados centígrados.



Para hoy, se prevé una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 8 grados, mientras que en Cananea la temperatura máxima será de 26 grados y la mínima de 6 grados centígrados.



Mañana en Agua Prieta la temperatura mínima será de 9 grados y la máxima llegará a los 31 grados, según información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).



En Cananea, también mañana, se espera un día más fresco, registrándose una temperatura mínima de 6 grados y una máxima que no superará los 27 grados.



Autoridades municipales recomiendan a la población que esté prevenido, ya que en las mañanas y noches se presentarán temperaturas frescas, aunque durante el día se encuentre soleado.



Esta semana se registró un frente frío en Sonora que no causó efectos severos, más que el descenso de las temperaturas, provocó días ventosos principalmente en el Norte del Estado.



Todavía faltan de registrarse más frentes fríos, pero también ya está a sólo algunas semanas de comenzar la primavera, con lo que ya se esperan temperaturas más agradables.