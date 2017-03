Mujeres marchan por la igualdad en CO

Ciudad Obregón(GH)

En busca de un mejor ambiente para vivir y para las nuevas generaciones, decenas de mujeres salieron a las calles a alzar la voz en una manifestación.



Ana Lilia Hernández López, integrante de la Red Feministas Sonorense, organizadora de esta actividad, explicó que la situación que se vive en Cajeme y en México en cuanto a la paridad y la igualdad de género, es nada positiva.



"Buscamos hacer una reflexión de los logros y los avances que ha habido, pero todavía nos falta mucho camino, la brecha de los privilegios que tiene un hombre y una mujer es muy grande, no aquí sino a nivel mundial", expuso.



Mediante la lucha de las mujeres y los hombres, es como se planean cambiar los paradigmas que las añejas generaciones establecieron, dijo, entre ellos la situación de inequidad en el ámbito laboral y social.



"Es una conmemoración, no un festejo porque no han sido muchos los logros todavía, falta mucho, invitamos a los hombres, mujeres, niños y niñas a que se unan y que sentemos un precedente para trabajar en pro de la igualdad en Cajeme", subrayó.



La marcha inició sobre la calle Guerrero y California en las afueras de un conocido centro comercial, indicó, para después darse camino sobre toda la misma calle hasta llegar al Palacio Municipal.



A esta actividad se sumaron, aparte de las integrantes de la Red, infantes de una escuela de baile, amas de casa, profesionistas y las maestras cesadas por no aprobar el examen de la nueva reforma educativa.