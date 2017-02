Pueblo Mayo carece de servicios médicos

Navojoa, Sonora(GH)

Unos 2 mil 600 indígenas, habitantes de Pueblo Mayo Navojoa, carecen de atención médica en su comunidad y en una emergencia tienen que viajar 20 kilómetros para ser atendidos.



Aunque el pueblo cuenta con una Casa de Salud, las instalaciones están abandonadas desde que se inauguró hace tres años, coincidieron vecinos de la comunidad.



Pedro Flores López, habitante del lugar, aseguró que personas han muerto en el trayecto de Pueblo Mayo a Navojoa, de 19 minutos en carro, en busca de atención médica.



"Hemos pedido muchas veces a las autoridades municipales un doctor y medicinas pero nos traen con que en Navojoa hay médicos, pero los doctores deben estar aquí en el pueblo", enfatizó.



Otro vecino de la comunidad, Ramón Hernández, manifestó que los nativos de Pueblo Mayo están en el abandono, ya que la mayoría carece de vehículos para trasladar a sus enfermos hasta la ciudad.



"Tenemos problemas porque aquí no nos dan la mano, no tenemos donde atendernos", expuso, "por la noche es difícil conseguir un carro para ir a Navojoa".



"Hay gente que se enferma y ahí queda", apuntó, "le pedimos a las autoridades un médico y una ambulancia porque de otro modo estamos en el abandono".



Ana Bacasehua Camacho, residente del lugar, dijo que quienes pueden llaman a paramédicos de la Cruz Roja para recibir auxilio, pero debido a la distancia se pierde tiempo valioso.



"Mi nuera se enfermó en la noche y tuvimos que llamar a la Cruz Roja pero está muy lejos", exigió, "queremos un doctor y medicina".



Autoridades municipales de Salud informaron que la Casa de Salud fue construida en la administración pasada, pero no funcionó como tal, pero se han llevado programas de salud a las distintas comunidades.