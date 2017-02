Exportan hortalizas a EU sin problemas

Guaymas(GH)

El 80% de las hortalizas que se producen en los valles de Guaymas y Empalme se siguen exportando a Estados Unidos, sin dificultades, a pesar de la postura que ha mantenido el presidente Donald Trump contra México.



El gerente de la Asociación Agrícola de Productos de Frutas y Hortalizas de los valles de la región, aseveró que los tomates, calabazas, pepinos, sandía, melón y las 21 variedades de chiles que se cosechan actualmente el único problema que enfrentan es la baja de precio.



Señaló que los camiones que han salido con la producción regional hacia el vecino país no han tenido problemas para llegar hasta el mercado donde es solicitada.



"El 80% de la producción que se siembra en los valles de Guaymas y Empalme se va al mercado internacional y el resto se queda para el consumo nacional, afortunadamente no hemos tenido problemas con las exportaciones y no creo que las haya", puntualizó.



El titular de Distrito de Desarrollo Rural, Heliodoro Valenzuela Palafox, informó que en el ciclo otoño-invierno se sembraron 8 mil 267 hectáreas, de hortalizas y temporales, las cuales en su mayoría son enviadas a Estados Unidos.



Subrayó que en unas semanas concluirá la cosecha de este ciclo y posterior a ello los productores se prepararán para el cultivo de la temporada primavera-verano con una cantidad de hectáreas similar.