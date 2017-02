Consumen mujeres "crystal" para bajar de peso: Salud

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Dirección de Salud Mental de Sonora detectó alrededor de 30 mujeres que usaron el "crystal" para poder bajar de peso.



Félix Higuera Romero, director de la institución, indicó que estas mujeres están en el anonimato y no llegan directamente a los servicios pidiendo ayuda.



"No fue una búsqueda intencionada encontrar a estas mujeres, llegaron por otras causas al servicio y mediante el interrogatorio se descubre que usaban el ‘crystal’ para bajar de peso".



"Esto fue el año pasado y en lo que va del año aun no tenemos detectadas a mujeres que usen el "crystal" para adelgazar", señaló.



El experto destacó que al usar esa metanfetamina es muy notoria la pérdida de peso pero con efectos devastadores.



"Cuando estas mujeres no consumen ‘crystal’ van a tener efectos muy dañinos, van a tener un rebote impresionante y con ellos una depresión", agregó.



A NVEL NACIONAL



Sonora se localiza en cuarto lugar a nivel nacional en el consumo de drogas, siendo los adultos mayores de 25 años, desempleados y personas que tienen escolaridad de secundaria son el grupo poblacional mayormente afectado.



"El 13% de los jóvenes sonorenses han probado drogas ilícitas y de ese porcentaje el 2.5% han consumido ‘crystal’, mientras que el 40% de los que consumen ‘crystal’ son mujeres y el 60% hombres", añadió.



EFECTOS POSTERIORES



Higuera Romero explicó que el "crystal" es una droga altamente adictiva y fácil de consumir, cada persona reacciona de manera referente al consumo, al grado de tener efectos devastadores y catastróficos.



Recalcó que las personas que consumen la metanfetamina buscan tener una experiencia de placer, energía, motivación, resistir una jornada laboral, bajar de peso, buscan algo que los haga sentir bien.



"Lamentablemente tiene un efecto de placer muy potente la persona se engancha pero cuando pasa el efecto viene un decaimiento en la baja motivación, bajo nivel de energía, el desinterés por realizar las cosas, un sentimiento de apatía, tristeza, cambios en el apetito, en el sueño y después vuelve a buscar la droga porque quiere sentirse de la misma manera.



"Pueden intentar acabar con su vida, ya sea por una sobredosis de la droga o por utilizar algún otro método para atentar contra su vida", puntualizó.



Denuncian a más menores consumidores de “crystal”



El 80% de las denuncias que recibe la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora son por el consumo de "crystal".



Wenceslao Cota Amador, titular de la dependencia, destacó que el uso de drogas desencadena diversos problemas, entre ellos la omisión de cuidados, abandono y maltrato físico.



Indicó que en enero de 2017 atendieron 180 denuncias sobre maltrato o afectaciones a niños, niñas y adolescentes y tuvieron alrededor de 10 ingresos de menores a casas hogares.



"Cuando se reciben este tipo de denuncias les brindamos protección, nuestra visión es que los niños regresen con sus familias, reintegrarlos y darles la oportunidad de que retornen en un ambiente seguro", indicó.



Cota Amador dijo que no persiguen dejar a los niños sin hogar, sino que su principal objetivo siempre es y seguirá siendo buscar redes de soporte o familiares que se hagan cargo de ellos de manera provisional y en caso de no existir tienen el apoyo de las casas hogares.