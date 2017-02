Afirma que marea roja detona niveles de bacteria paralítica

GUAYMAS, SONORA(GH)

La toxina paralítica siempre está presente en el mar, pero cuando hay marea roja se detonan sus parámetros y eso causa la prohibición de la venta de moluscos bivalvos, porque son quienes las acaparan al filtrar agua, afirmó la titular del Inapesca en Sonora.



Alma Rosa García Juárez apuntó que dicha cianobacteria no es cíclica, siempre está presente en los litorales pero en cantidades reducidas que no representan una amenaza para la salud humana.



"Los moluscos bivalvos que son las almejas, ostiones, callos y otras especies de concha son filtradoras de agua, así se nutren por eso cuando hay un evento de este tipo se prohíbe su pesca y distribución, en ellos se alejan esas cianobacterias", explicó.



Estos microorganismos, aseveró, no dependen de ningún químico para aumentar su presencia en las costas, pues sólo se detonan cuando hay mareas rojas.



"En el Norte que incluye en Alto Golfo y Peñasco lanzaron una alerta para no consumir moluscos y a los pescadores les pidieron que no las capturaran, aquí no hemos sabido nada de mareas rojas pero si la Secretaría de Salud alertó es porque en los análisis detectaron altos índices de la toxina", puntualizó.



La bióloga marina indicó que la ingesta de moluscos infectados con esta bacteria pueden causar la muerte en un periodo de tiempo corto, pues afecta de forma directa el sistema nervioso.



Francisco Alberto Genesta, subcomisionado de Control y Fomento Sanitario de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, ha explicado que la bacteria "paralítica" puede ocasionar desde dolor de cabeza, fiebre y puede causar la muerte.



El secretario de Salud en Sonora, Gilberto Ungson Beltrán, dijo que habían detectado niveles altos de toxina que proviene de los cambios biológicos propios que tiene el mar y hay antecedentes de que en diciembre de 2016 en el Estado de Baja California hubo la elevación de estas toxinas y ellos decretaron también una veda.