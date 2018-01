Venden hasta en 20 pesos kilo de tortilla

NAVOJOA(GH)

Algunos comerciantes en Navojoa aprovecharon "la recta" del posible aumento a la tortilla y subieron 4 pesos el kilo, por lo que podrían ser sancionados, manifestó Ramón Sergio Patiño Palomares.



El titular de la Oficina de Enlace de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Navojoa informó que inspeccionaron 20 negocios, de los cuales en dos se detectó que vendían el kilo de tortillas en 20 pesos.



"En base a una declaración que hizo el líder nacional de tortilleros que al parecer iba a haber un incremento de la tortilla, muchos optaron por subirla aunque no fuera oficial todavía", abundó.



Personal de la Delegación Estatal de la Profeco visitará a los comerciantes para investigar el motivo del incremento al precio del alimento, apuntó.



"Aquí como Oficina de Enlace canalizamos la información a la delegación más cercana, que es Ciudad Obregón, y ellos toman las medidas necesarias", explicó, "en este caso vendrán a verificar con los propietarios de esos negocios el porqué del incremento, en que lo justifican".



El costo normal del kilogramo de tortillas oscila entre los 16 y 18 pesos, indicó, y hasta el momento no se ha decretado a nivel nacional un aumento al alimento.



"El exhorto a la ciudadanía es que cuando vean que hay un abuso lo reporten de inmediato aquí en la oficina de enlace, ya que a nivel nacional no se ha dicho que el precio de la tortilla va a subir, no hay nada oficial", subrayó.



En cuanto a las sanciones,dijo que son autoridades de la delegación estatal a que determinan el monto de las multas y qué negocios serán sancionados.



"Eso le compete a la delegación estatal, son los que tienen la facultad para poner sanciones", dijo.