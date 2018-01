Esperan menos empleos en Sonora por factores externos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un menor dinamismo de la economía nacional y factores como las elecciones de julio de este año, la renegociación del TLC y la caída en la industria automotriz local, impactarán negativamente en la generación de empleos en Sonora.



Expertos coincidieron en que la economía estatal continuará con el dinamismo de los últimos dos años, en especial en sectores como la industria maquiladora de exportación, la agricultura y ganadería y la minería, pero se generará una cantidad menor de puestos de trabajo.



"Una mala noticia es la reducción del ensamblaje de Ford, independientemente de que ocurra o no ya tuvo una repercusión, porque los empresarios pensarán en la conveniencia o no de arriesgar sus capitales", expuso Álvaro Bracamonte Sierra, economista de El Colegio de Sonora.



Para Luis Huesca Reynoso, académico del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), la expectativa de creación de empleo es positiva, pero serán de baja remuneración salarial, aspecto donde no se observa una mejora.



De acuerdo con el análisis de los expertos sonorenses, las elecciones de julio de este año afectarían las decisiones de inversión de los empresarios, derivado del nerviosismo que puede propiciar el resultado de los comicios.



Además, la política fiscal de Estados Unidos favorecerá un mayor flujo de inversiones hacia ese país, lo que "pegará" al crecimiento económico de México, que se espera sea menor al 2%.