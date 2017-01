Marchan contra el gasolinazo en Guaymas

GUAYMAS, Sonora(GH)

Una gran cantidad de gente se manifestó en la ciudad de Guaymas en contra del aumento en el precio de las gasolinas por parte del Gobierno federal.



Esta es la tercera marcha que se organiza en la ciudad por parte de ciudadanos inconformes, ya que consideran que el incremento va a afectar en la economía de todos.







Decenas de automovilistas sonaron las bocinas del claxon en forma de apoyo a los marchantes, quienes portaban pancartas y lanzaban consignas contra esta medida.



Una madre soltera de tres niñas que se plantó frente a Palacio Municipal de Guaymas para protestar en contra del gasolinazo esta mañana, es una de las que esta tarde también desfiló con los inconformes.



La guaymense exhortó a la ciudadanía en general a participar en una marcha pacífica que inició por la avenida Serdán, y siguió por el Obelisco hasta la plaza de los Tres Presidentes.



"A mí ni me mueve nadie, ningún partido político, estoy aquí por mis hijas, porque ya no puedo pagar la renta de la casa donde vivía, porque ya no me alcanza lo que gano vendiendo tamales", externó.