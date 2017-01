Guaymas: Protesta madre de familia contra el gasolinazo

GUAYMAS, Sonora(GH)

Una madre soltera de tres niñas se plantó frente a Palacio Municipal de Guaymas para protestar en contra del gasolinazo.



La guaymense exhortó a la ciudadanía en general a participar en una marcha pacífica hoy a las 16:00 horas por la avenida Serdán, desde el Obelisco hasta la plaza de los Tres Presidentes.



"A mí ni me mueve nadie, ningún partido político, estoy aquí por mis hijas, porque ya no puedo pagar la renta de la casa donde vivía, porque ya no me alcanza lo que gano vendiendo tamales", externó.