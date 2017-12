Marcharán en Guaymas para exigir esclarecimiento por empleado desaparecido

GUAYMAS(GH)

Para exigir el esclarecimiento de la desaparición de Benjamín Ortiz Murillo, empleado de la Comisión Federal de Electricidad, familia y amigos marcharán hoy a las 18:00 horas por la avenida Serdán.



Los familiares convocaron a través de las redes sociales a los guaymenses a unirse a la manifestación que dará inició en la calle 9, a la altura del Obelisco con rumbo al Palacio Municipal, donde realizarán un pronunciamiento.



El padre de familia desapareció el martes alrededor de las 13:00 horas, luego de que le mandara un mensaje de texto a su jefe inmediato para avisarle que no realizaría el corte de electricidad que tenía programado en un domicilio de Empalme, porque había una persona de aspecto de delincuente que lo había amenazado.



Según la Policía Municipal, el supervisor de la paraestatal, Luis Alberto Durán, intentó comunicarse con él vía celular ese mismo día a las 13:26 horas, sin éxito, y poco más de 5 horas más tarde, localizaron el vehículo oficial que conducía en estado de abandono a través del GPS, en Guaymas Norte.



La vocera estatal de la Comisión Federal de Electricidad, Mirna Gálvez, señaló que para no entorpecer las investigaciones de las autoridades competentes no pueden proporcionar ningún tipo de información al respecto.



Aseguró que los datos que se han manejado en los diferentes medios de comunicación sobre la desaparición de su compañero es la misma que tiene la CFE, sin embargo no se mantiene con los ‘brazos cruzados’.



Hasta el cierre de la edición no se tenía conocimiento de la localización del vecino del sector Centro de Guaymas.