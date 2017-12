Enfrenta familia al frío; ayudan vecinos

NAVOJOA(GH)

"¿Mamá, pa´ dónde nos vamos a ir si nos goteamos aquí?", pregunta angustiada Mayrani Joselíne Valenzuela, de 6 años de edad, a su mamá cada que llueve o cuando arrecia el frío.



La pequeña vive con sus padres en la colonia Ampliación Aeropuerto, a 20 kilómetros del casco urbano, en una casa de dos por tres metros construida con tarimas de madera forradas con manta, lona y hule negro rasgado por donde entra el agua y el frío.



"En las noches me arropo con muchas cobijas por el frío y no sé qué hacer por eso", respondió con tono inocente al preguntarle si sufre por las bajas temperaturas.



Cuando llegan las tormentas buscan refugio con algún vecino que tenga casa de ladrillo, dijo, o bien corren a la casa de su tío o nana (abuela).



Karla Zamora, de 22 años, quien es madre de Mayrani, dijo que en dos ocasiones, cuando hubo ventarrones, les cayeron encima las vigas de madera que sostienen el techo.



"Mi esposo es albañil y gana 80 pesos diarios que no alcanzan, de aguinaldo le dieron 100 pesos nomás...", manifestó.