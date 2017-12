Entrega CPA Premio Estatal de la Juventud 2017

HERMOSILLO, SONORA(GH)

Fruto de la disciplina, esfuerzo y dedicación fue reconocido el talento juvenil sonorense por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el entregar el Premio Estatal de la Juventud 2017, se informó a través de un comunicado.



Acompañada por el director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), José Manuel Romero Coello, la Gobernadora entregó el galardón a los ganadores de las 10 categorías a quienes sobresalieron entre los miles de participantes.



El resultado de los proyectos no siempre será el deseado, mencionó Pavlovich, e invitó a los jóvenes a no claudicar, ya que el éxito puede llegar en cualquier momento.



Puso como ejemplos a Abel Gutiérrez Ramos y al Club de Ecología Xapoo, ganadores del Premio Nacional de la Juventud 2017, a pesar de no haberlo hecho en la etapa estatal.



"Lo importante es mantenerse siempre en la lucha por alcanzar nuestros sueños, que no nos debilite ni nos haga llorar un breve tropiezo, no se puede ganar todas, lo importante es saber aprender a jugar en equipo, el equipo se llama México, se llama Sonora y todos tenemos que apuntarnos en ese equipo", aseguró.



IMPULSO



José Manuel Romero Coello, Director General del Imjuve, recalcó que en un País en el que viven más de 38 millones de jóvenes, el talento abunda, y este tipo de eventos muestran los proyectos y acciones que valen la pena que la sociedad conozca, detalla el documento.



Romero Coello anunció que próximamente se contará con una nueva Casa del Emprendedor, además que los 20 finalistas del Premio Estatal de la Juventud 2017 serán becados para estudiar una especialidad en una de las 14 universidades de España con las que se tienen convenio.