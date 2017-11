Buscan auditar recursos que recibe Sictuhsa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para verificar el comportamiento financiero de la empresa, la Dirección General del Transporte (DGT) intervendrá a Sictuhsa, informó el titular de la dependencia.



Carlos Morales Buelna indicó que con esta medida se busca transparentar los recursos que reciben los concesionarios por el subsidio del pasaje gratuito a estudiantes y el aumento del diésel.



Puntualizó que Sictuhsa recibe ingresos mensuales cercanos a 50 millones de pesos y que la intervención a Sictuhsa corre a cargo de despachos especializados en el tema.



Detalló que la intervención iniciará a partir de la próxima semana y que no hay fecha para la entrega del informe con resultados finales.



Transporte sancionará por incumplir calidad: Consejo Ciudadano



Será en un periodo mínimo de una semana cuando la Delegación del Transporte podrá aplicar sanciones a las unidades que incumplan con la norma de calidad, señaló el presidente del Consejo Ciudadano del Transporte (CCT).



Previo a la sesión extraordinaria que se llevó acabo ayer, Jesús Elierse Caballero Lagarda refirió que ayer (7 de noviembre) se venció el plazo para que los concesionarios de los municipios de Hermosillo, Navojoa, Cajeme y Guaymas, que tienen programa operativo de servicio, hicieran entrega del plan de inversión; y no para que cumplan con los lineamientos de la norma 001-CCT-2017.



Indicó que ahora el CCT hará un análisis de los programas de inversión y que los resultados se turnarán a las comisiones de Modernización y Tarifas, para que realice un reporte de las acciones que los concesionarios emprendieron desde que se autorizó el incremento a la tarifa el pasado 6 de julio y de las acciones a realizar a corto y mediano plazo.



"Nosotros estimamos que en el transcurso de una semana podamos integrar este informe que vamos a presentar a las autoridades del transporte para su seguimiento y hasta entonces se podrán aplicar sanciones", expuso el presidente del CCT.



"Nosotros ya hicimos la tarea de mandar señales a las arrendadoras para que los concesionarios sean sujetos de crédito y con base en ello puedan iniciar un programa de modernización de unidades y los aspectos de tecnología", agregó.



RECORRIDO



Para evaluar la aplicación de la norma técnica de calidad, Caballero Lagarda puntualizó que de septiembre a octubre se hizo un recorrido por los municipios y que ahora con la presentación de los programas de inversión se hará un estudio de vinculación de la tarifa con la norma de calidad.



En caso de que algún concesionario haya incumplido con la entrega del programa de inversión, el presidente del CCT apuntó que se dará a conocer a la Dirección General del Transporte (DGT).



Usuarios consideran que ha empeorado el servicio



Un servicio de transporte público en decadencia perciben algunos hermosillenses luego de que ayer se venció el plazo otorgado por el Consejo Ciudadano del Transporte (CCT) para que las unidades cumplan con la norma de calidad 001-CCT-2017.



En un sondeo realizado con usuarios del transporte urbano, los entrevistados coincidieron en que desde el 7 de julio que el CCT autorizó un incremento de un peso a la tarifa al usuario, el servicio ha empeorado.



Enrique Moreno, estudiante de la Universidad de Sonora, indicó que a la fecha no se ha visto ninguna mejora en el servicio, ya que los tiempos de espera entre camión y camión de la misma ruta se ha incrementado.



“Se siente que el servicio va en decadencia porque últimamente las líneas 18 y 14 tardan más en pasar, han aumentado los tiempos de espera y se supone que al incrementar la tarifa iba a haber más unidades”, expuso el estudiante.



Entre las deficiencias más notorias en los camiones, Araceli Tautimes, empleada de una gasolinera, señaló que la mayoría de las unidades prestan el servicio sin aseo previo y con los asientos rotos.



“Los camiones siguen igual de feos, no sirven, unos sólo tienen la mitad de los asientos en buen estado; yo veo peor el asunto, al menos no he visto ninguno con extinguidor y mucho menos con cámaras de video”, manifestó.



TODOS COBRAN 9 PESOS



A pesar de que ninguna unidad ha cumplido con la norma de calidad y que el CCT autorizó el aumento en la tarifa sólo para los camiones de modelo reciente, Iris León, empleada de un comercio, refirió que ahora todos los cobran el pasaje en 9 pesos.



El pasado 6 de julio el CCT aprobó un aumento en la tarifa y dio como plazo un periodo de 120 días para que las unidades cumplieran con la norma de calidad, en la cual destaca que las unidades deben ser menores a diez años de antigüedad, estar limpias, contar con sistema de videograbación, tener extinguidores y que los chóferes porten uniforme.



PROTEGE CCT A CONCESIONARIOS, AFIRMA VIGILANTE DEL TRANSPORTE



Como una medida para proteger a los concesionarios que no han cumplido con la norma técnica de calidad, calificó el líder de la agrupación Vigilantes del Transporte el análisis de los programas de inversión que hará el Consejo Ciudadano del Transporte (CCT).



Alfonso López Villa señaló que es una falta de respeto para los usuarios del transporte urbano porque ayer (7 de noviembre) se cumplieron 120 días de que se autorizó el aumento a la tarifa y hala fecha el servicio sigue sin mejoras.



Refirió que el CCT está de lado de los concesionarios y de la Dirección General del Transporte (DGT) para aplicar aumentos a la tarifa y que el servicio se mantenga deficiente.



“El CCT está dándole largas al proceso, siguen pateando el bote; no estamos viendo que estos señores estén desquitando el sueldo porque el servicio va decayendo, el mensaje es que ya no sean patéticos y se pongan a trabajar”, dijo.



Para evitar sanciones en las unidades que incumplen con la norma de calidad, entre la que destacan lineamientos como unidades limpias, con antigüedad menor a diez años y videocámaras en el interior, mencionó que considera que el proceso de análisis de los planes de inversión tardará al menos tres meses.



Expuso que las autoridades del CCT, de la DGT y concesionarios deben dar la cara a la ciudadanía por el incumplimiento de la norma de calidad en las unidades del transporte público.



Puntualizó que en los últimos tres meses se ha registrado una disminución en el número de unidades, al pasar de 375 en junio a 300 hasta ayer, lo que ha incrementado los tiempos de espera.