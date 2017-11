Invidente supera retos

NAVOJOA(GH)

Sus sueños y metas fueron más fuertes que su limitación visual y a sus 30 años de edad, José Ricardo Ibarra Aguilar tiene dos carreras y una maestría, conocimientos que comparte con otras personas.



Un glaucoma congénito de nacimiento y miopía le fue arrebatando su visibilidad, pero no las ganas de salir adelante, y convertirse en Licenciado en Educación con maestría por la Universidad del Desarrollo Profesional (Unidep) y Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora (Unison), manifestó el joven.



Pero además es técnico profesional en inglés por Cetec y cursó un diplomado en enseñanza del idioma inglés por el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), es practicante de artes marciales y piensa formar un Club de Ciegos en Navojoa.



Las ganas de seguir adelante hicieron que Ricardo se las ingeniara para estudiar con sus amigos para poder terminar sus estudios, expresó.



"Mi problema visual me generó muchas limitaciones como no poder integrarme a equipos de deporte, en la escuela no podía leer, pero me las ingeniaba con los amigos", recordó.



Además dedicó su tiempo a ayudar a estudiantes de primaria, secundaria y dio clases de inglés; como profesional buscó oportunidades en colegios particulares donde no pudo entrar porque solo contrataban a mujeres, abundó.



Pese a que ha logrado vencer las adversidades y el éxito, manifestó que aún sueña con ser un gran abogado, casarse, lograr la cinta negra en la disciplina de Tae Kwon Do y conocer Israel, por lo que ya ahorra para el viaje.



"Hay muchos proyectos, quiero dar a conocer que doy enseñanza del sistema Braille y queremos formar un Club para Ciegos, me gustaría hacer gestiones para que se logre", resaltó.



Después de sufrir discriminación, Ricardo sugirió apuntar las ideas negativas en una hoja de papel y quemarla, sobre todo a quienes creen que no pueden lograr su sueños.



"Simplemente que se quiten las ideas negativas de la cabeza porque no sirve de nada tener pensamientos negativos, hay que quitarnos ya esa mala conducta repetitiva de decir no puedo o andar navegando con bandera de víctima", subrayó, "yo, por ejemplo, no elegí tener este problema visual, igual muchos no decidieron tener sus distintos problemas.



"Si ellos pudieron y yo pude es inaudito que quien tiene las capacidades al 100% las estén desperdiciando", agregó.