Retoman actividades en Termoeléctrica cercana a Empalme

Guaymas(GH)

Las actividades en las plantas Empalme I y II de la Termoeléctrica que se construye en la playa El Cochórit, ayer se retomaron tras retirar la Policía Municipal los sellos de clausura que fueron colocados el miércoles a las 4:00 horas.



Luego de poco más de 30 horas de mantener el Ayuntamiento suspendidas las operaciones en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, donde se invirtieron más de 790 millones de dólares, el Municipio ordenó el retiro de elementos efectivos y efectivos del lugar.



El alcalde se reunió con representantes de CFE y de las empresas Senermex Ingeniería y Sistemas S. A de C. V, Acciona Infraestructura México S. A de C. V y Dunnor Energía Sapi de C. V, el miércoles y parte del jueves, para finalmente acceder a retirar a la fuerza pública de la zona de las plantas.



Los acuerdos a los que llegaron no fueron revelados por el alcalde Carlos Enrique Gómez Cota, quien al negar el paso a más de 3 mil empleados, reclamó el pago de 242 millones de pesos a las tres empresas por las licencias de uso de suelo, construcción, y ambiental integral que solicitaron, presentando documentación errónea.



El director de Comunicación Social, Gilberto Soto, informó que el retiro de los sellos de clausura temporal y total de las operaciones en la Termoeléctrica fue un acto de buena voluntad del Ayuntamiento, sin ahondar en las negociaciones.



Cabe señalar que los elementos efectivos y auxiliares estuvieron en el lugar durante las 30 horas que duró este bloqueo en los accesos de la zona de El Cochórit.