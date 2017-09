Realiza su sueño de aprender a leer a través de sus nietos

LA ESCALERA, HUATABAMPO(GH)

La pobreza y la necesidad de trabajar impidieron a Marcela Buitimea Ruiz, de 82 años, que cumpliera su sueño de ser maestra pues desde pequeña tuvo que ayudar a sus padres a trabajar en el campo.



"Antes no nos mandaban a estudiar me iba al campo a recoger chile y la siembra y mi mamá me ponía a hacer negocio en la casa", recordó la habitante de la comunidad La Escalera Huatabampo.



Tuvo 10 hijos a los que sacó adelante trabajando en el campo, agregó, y a ellos sólo les pudo dar la primaria.



"Mis hijos sí saben escribir pero no siguieron en la escuela; antes no era como ahora, antes no obligaban a ir a la escuela", agregó, "las mujeres y los hombres se dedicaban al hogar y al campo".



Dijo que cuando necesita firmar un documento importante lo hace con la huella digital de su dedo.



Aunque ella vio frustrada la oportunidad de estudiar y cursar una carrera, sus seis nietos lograron estudiar una profesión.



Ema Francisca Ayala Buitimea, hija de Marcela, relató que solo terminó la primaria porque sus padres de oficio jornalero no pudieron pagarles la educación.



"Llevé buen promedio en la primaria pero no pude seguir porque no tenia para el pasaje mis papás no pudieron pagar porque eran jornalero; por falta de dinero no pudimos".



Dijo que al igual que su madre trabajó en el campo con el firme propósito de lograr que sus hijos (nietos de Marcela) lograran ser alguien en la vida.



"Mi mamá no conoce nada, ni una letra ni nada porque ella nunca fue a la escuela nada más habla la lengua y poco español", agregó.



Las tres bisnietas de Marcela que cursan la primaria tratan de enseñarla a leer pero la señora no puede aprender ya que no ve bien debido al problema de cataratas.



"Uno ya gracias Dios es maestro, uno es licenciado, la más chiquita terminó la prepa pero ya para graduarse se casó, la otra tiene carrera trunca y el otro es maestro también", enfatizó.