Artesano de la tela dedica 56 años al oficio en Apson

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

En los últimos 56 años Roberto Gómez Guerrero se ha desempeñado como tapicero, y lo ha hecho en una de las calles más céntricas de Agua Prieta.



El artesano ejerce el oficio de cubrir con tela o piel asientos domésticos, de automóviles, motocicletas y todo lo que sea reparar.



Su lugar de trabajo tiene al menos 40 años de antigüedad, relató, y recibe a clientes de toda la región, tanto de Estados Unidos como de México.



El oficio lo aprendió en 1961 de un hombre originario de Guadalajara, Jalisco, recordó, quien era el esposo de su prima y tuvo la paciencia de enseñarle una labor que enganchó a Roberto para toda la vida.



A sus 77 años, Gómez Guerrero, sigue desempeñándose como tapicero y hace trabajos variados, pero sus favoritos, confesó, son tapizar los asientos de los automóviles.



Su experiencia a lo largo de más de 50 años hacen que Roberto no encuentre complicaciones en su trabajo, pero tiene humildad y no descarta la posibilidad de que alguna vez pueda aprender algo nuevo porque todo cambia.



Así se le pasan las horas y los días a Roberto, un hombre que no concibe la idea de estar tranquilo sin trabajar, porque cuando se ha ido de vacaciones con sus hijos, le resulta imposible no realizar alguna actividad.