Niña agredida quedará bajo cuidado de algún familiar: DIF Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La infante que sufrió violencia intrafamiliar será entregada a un familiar y no a una casa hogar una vez que termine su tratamiento de recuperación en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), aseguró la directora del DIF Sonora.



Karina Zárate Félix dijo que debido a que durante el proceso que la niña de 7 años ha llevado en el HIES, ha habido familiares directos e indirectos interesados en ayudar a la menor, y que será a ellos a quienes se les entregue la infante una vez que salga del nosocomio.



"No tenemos planteado esa opción (que vaya a una casa hogar), sí hay familiares directos e indirectos de la niña que se quieren hacer cargo y que lo están haciendo desde ya, y lo más sano y lo más óptimo para ella es que se encuentre dentro de un núcleo familiar, con algún familiar y que así será.



"Nosotros estamos trabajando en la restitución y derechos de la niña que es lo más importante, que ella se sienta protegida, que encontremos la red de soporte que ella necesita para estar en un seno familiar, como el que tiene", aseguró.



Sobre la posible aparición de una madre biológica que presuntamente se trasladó de la Ciudad de México a Hermosillo para conocer si es la menor que le habían robado hace siete años, Zárate Félix dijo no saber más del tema, ya que es una investigación que lleva la PGR.



Sin detallar cuántos reportes se han efectuado a raíz del caso que se dio a conocer con la menor, la directora de DIF Sonora sentenció que la dependencia ha registrado un aumento de denuncias por maltrato a menores.