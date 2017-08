Disgusta a colectivo procedimiento sobre Alerta de Violencia de Género

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Colectivo de Organizaciones y Mujeres calificó de irrespetuoso, superficial e irregular al procedimiento bajo el que se declaró como innecesaria la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Cajeme y Sonora; tan solo este fin de semana, fueron perpetrados tres feminicidios más en la entidad.



"El Colectivo está sumamente disgustado por la resolución de la Secretaría de Gobernación con respecto a la negativa de la Alerta; consideramos que es un error de parte de la Segob, una falta de respeto de Conavim y una actitud de resistencia y oposición por parte del Gobierno", dijo Francisca Duarte, vocera.



El proceso, afirmó Duarte, estuvo "plagado de irregularidades" desde que la reunión para revisar el cumplimiento de las recomendaciones que el grupo de investigación hiciera al Gobierno, se pospusiera en múltiples ocasiones, hasta su declaración negativa "al vapor, sin la suficiente discusión y sin análisis respecto a los avances".



De igual manera, hubo dos votos razonados con argumentos suficientes que no fueron tomados en cuenta a la hora de emitir el resolutivo, sostuvo la vocera: El de Norma Inés Aguilar León, representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el de Mercedes Zúñiga, investigadora del Colegio de Sonora.



"Esa resolución estuvo tan plagada de superficialidad que en la parte cuatro de considerandos, se habla de que el Poder Ejecutivo está comprometido a garantizar el derecho a una vida libre de violencia a las ‘mujeres queretanas’; de ese nivel es el apuro y la prisa por decir que Sonora es un estado libre de alerta de Violencia de Género.



"Recién sacado su documento de negativa a la AVGM, en San Luis Río Colorado hay un doble feminicidio y otro más en Etchojoa; la Segob dice que no se actualizaron elementos objetivos, pero ¿qué más elementos objetivos quieren que esta escalada de violencia en la que no existe pausa?", concluyó.