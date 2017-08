Campo Pablo Bórquez busca generar el cambio

Ciudad Obregón, Sonora (GH)(GH)

Pablo Bórquez Almada creció en el campo y desde muy chico experimentó la satisfacción de ser un niño privilegiado, desde entonces en su formación siguió el legado de sus padres y hoy en día es el presidente de la empresa Campos Bórquez.



Se convirtió en el primero en producir espárrago y uva de mesa, dos productos con alta demanda de mano de obra y efectos multiplicadores económicos trascendentes, desde entonces su esfuerzo lo ha encaminado a desarrollar proyectos de vida en sus colaboradores, sus familiares y comunidades adyacentes.



Por ello fue nombrado ganador del Premio Sonora a la Filantropía, en su doceava edición en la categoría Empresa."Es un honor, estamos haciendo lo que debemos hacer, es mi responsabilidad como empresario y como ciudadano, lo digo sinceramente, hacemos lo que nos corresponde", externó Bórquez Almada.



Campos Bórquez apoya a las comunidades de diferentes maneras, ya que su misión es trabajar en las causas de la pobreza, no en los efectos, ayudan a la gente para que ellos mismos sean artífices de lo que puedan ellos hacer y desarrollar con sus propios talentos para salir adelante.



Lo que comenzó como una inclinación moral de la familia de la familia Bórquez, más tarde tuvo que evolucionar hacia una operación estructurada para asegurar que los problemas de las comunidades se resolvieran desde su raíz, como resultado la familia creó la fundación Bórquez Schwarzbeck en 2007 y más tarde se asoció con la certificación Fair Trade USA en 2013.



"Campos Bórquez como empresa no es hacer dinero, es crear riqueza en todo el sentido de la palabra, no nomás para mí o para mi familia, sino para nuestros colaboradores, sus familiares y las personas que trabajamos, ese es el enfoque que tenemos", manifestó el presidente.



Uno de los proyectos que recientemente se concretó fue llevar agua potable a un poblado de Sierra Nueva en Veracruz, un lugar con mil 200 habitantes que no tenía agua, la gente tenía que caminar cerca de dos kilómetros en busca de agua.



"Yo creo que no estoy haciendo algo extraordinario, yo sólo estoy haciendo lo que me corresponde, en verdad creo que los más beneficiados somos nosotros, al ver por ejemplo cómo las niñas de Sierra Nueva no podían ir a la escuela porque eran las encargadas de traer agua, ahora ellas tienen tiempo para prepararse académicamente", expresó.



FUNDACIÓN FAMILIAR



En sus inicios, Pablo Bórquez se desplazó al Norte del Estado en Caborca, donde pudo mantener el legado agrícola de su familia, mientras plantaba uno de los primeros viñedos en México, junto con su esposa Martha Schwarzbeck, expandió el negocio de regreso al Valle del Yaqui.



Su hija Ana Lourdes Bórquez Schwarzbeck lidera la fundación de la familia, que apoya a miles de niños y adultos en las comunidades rurales de la Costa de Caborca y Valle del Yaqui.



"Cada comunidad es diferente, la Costa de Caborca es una región desértica, con escasos recursos, la situación es diferente en el Valle del Yaqui, en ellas hacemos estudios con expertos en base a ellos trabajamos tratando de fortalecerlos", mencionó.



Tanto en la Costa de Caborca como en el Valle del Yaqui se construyeron centros comunitarios, donde se les enseña diferentes artes y oficios a los habitantes de las comunidades, como clases de actualización académica, computación, carpintería, soldadura, clases de cocina, belleza, guitarra, deporte, entre otros.



"Es muy gratificante ver cómo algunos de nuestros trabajadores del campo, por ejemplo los fines de semana unos se dedican a dar servicio o arreglar aires acondicionados y hasta ganan más realizando esas actividades", explicó Bórquez Almada.



COMERCIO JUSTO



Por otro lado, la asociación de Campos Bórquez con Fair Trade USA ha permitido a los minoristas y al consumidor final participar en la filosofía de la compañía, cada compra bajo la certificación de Comercio Justo, tiene una prima destinada a proyectos que promueven condiciones de trabajo seguros y saludables.



Protegen al medio ambiente, permiten la transparencia y capacitan a las comunidades para construir negocios fuertes y prósperos, desde 2013 el programa de comercio justo de Campos Bórquez ha proporcionado más de 500 becas, servicios dentales y exámenes de la vista gratuitos a más de 3 mil colaboradores.



Tiene como visión ser una empresa trascendente, honrando los valores del trabajo honesto, la responsabilidad y la unidad de la familia y de los colaboradores, basando sus prácticas del agronegocio creando riquezas para todos y produciendo proyectos de vida en las familias y comunidades adyacentes a la operación.



"Lo que está haciendo Campos Bórquez es seguir el ejemplo que nos dejaron mis padres, mis abuelos, yo crecí en el Valle del Yaqui haciendo comunidad, vivimos en un país donde la mayoría de la gente es pobre, eso no está bien y no es inteligente, no debemos buscar quién tiene la culpa, debemos buscar quépodemos hacer para contribuir a tener un lugar más justo", añadió.



LOS CAMBIOS



Gracias a Campos Bórquez, ahora en el Valle del Yaqui hay niños que quieren ser jugadores profesionales de beisbol, hay jovencitas y señoras que aprendieron cursos de belleza y ahora han cambiado su estilo de vida.



"El otro día tuve la fortuna de escuchar a Mark Zuckerberg, conocido por ser el creador de Facebook, pero también es un filántropo y empresario, decía en su mensaje que había que crear progreso con propósito en la vida", recordó.



Mensaje que Bórquez Almada aplica en su vida, cuyo propósito de vida es poder corresponder a los demás lo que has recibido, finalizó destacando un consejo para quienes desean tener un mejor entorno, basado en el cuestionamiento "¿Qué estoy haciendo yo por tener un México mejor?".