"Ramoncita" con parálisis cerebral prepara su fiesta

Navojoa(GH)

La fiesta de "Ramoncita", quien padece de parálisis cerebral, se ha convertido en un festejo tradicional y en grande cada 21 de mayo en esta ciudad.



Este año Ramona Álvarez Rodríguez celebrará su cumpleaños número 22 y en su día cada vez más grupos musicales ambientan y dan alegría a la joven.



La fuerza del amor de su madre, Josefina Rodríguez, ha permitido que "Ramoncita" salga adelante.



Al verse necesitada de recursos y apoyos para poder cubrir las necesidades de su hija, Josefina tuvo la idea de hacer un evento en grande con música en vivo desde hace 5 años, donde recolecta fondos para la joven.



"Ella nació antes de tiempo y los doctores me dijeron que no iba a sobrevivir pero gracias a Dios ya va a cumplir 22 años", expresó, "no ha sido fácil pero con la ayuda de mucha gente ha sido posible y con la de Dios que aquí la tengo".



"Sí batallo mucho porque se me sigue enfermando, se ocupan muchos pañales, leche cualquier apoyo", agregó, "gracias a Dios los eventos han salido muy bien".



El festejo de "Ramoncita" se realizará en la colonia Tetaboca el próximo 21 de mayo a partir de las 18:00 horas, y para la entrada se reciben productos de despensa o pañales.