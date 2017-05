Construyen réplica de cuevas antiguas en el Museo Hutezzo

Navojoa(GH)

Una nueva sala donde se expondrán réplicas, de pinturas rupestres de 2 mil años de antigüedad se construye en el Museo Hutezzo informó Lombardo Ríos Ramírez.



El director del Museo Hutezzo (que signfica cavernas, en dialecto Mayo), manifestó que el proyecto se convertirá en la onceava réplica de cuevas antiguas instaladas en el edificio.



"Fue un proyecto que se gestionó por medio del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias", abundó, "esperamos que a finales de este año quede terminada".



Aunque no precisó el número de las pictografías que se expondrán en la nueva sala, indicó que serán idénticas a las originales que fueron encontradas en la frontera entre Navojoa y Álamos.



"Perdonen que no dé la ubicación exacta, pero nos reservamos los puntos exactos para evitar vandalismo en esos sitios", expresó, "no hay la posibilidad real de proteger esos sitios que son valiosos".



Explicó que la cueva real, mide 8 metros de largo por 3 de ancho, la cual resguarda pinturas con figuras antropomorfas y geométricas, todas en color rojo.



"Es el inicio de un sueño, esperemos que con el recurso que es de 40 mil pesos avancemos lo más que se pueda", subrayó, "pero realmente se necesitan 80 mil pesos".