Exigen habitantes de Tesia piden más obras en su comunidad

Navojoa(GH)

Más obras de pavimentación y electrificación exigieron ayer habitantes de la comunidad de Tesia con una manifestación frente al Palacio Municipal de esta ciudad.



Con pancartas en mano alrededor de 15 personas señalaron que los tres niveles de Gobierno no han cumplido con las promesas de campaña dejando en el olvido a las comunidades rurales.



El dirigente del movimiento Antorcha Campesina, Ricardo Mendoza Madrigal, indicó que en las comunidades de la región del Mayo los habitantes sufren por falta de agua potable, drenaje y otras necesidades básicas.



"Los gobiernos han hecho una política de cero soluciones y son problemas que tenemos desde hace muchos años", abundó, "y queremos la atención de las autoridades".



Precisó que la comunidad de Tesia está en el abandono pues no se han realizado obras sociales desde hace años.



"Las manifestaciones se hicieron de manera coordinada en distintos municipios porque ya hemos solicitado los apoyos pero no han dado soluciones", finalizó.