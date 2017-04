Peñasco y Obregón esperan más ingresos y viajeros

Puerto Peñasco(GH)

Los festejos por Semana Santa y Pascua en el puerto dejarán una derrama económica superior a los 165 millones de pesos, estimó Héctor Vásquez del Mercado, mientras que en Ciudad Obregón la Central de Autobuses espera un repunte del 40% de pasajeros.



En Puerto Peñasco en términos turísticos, citó como dato el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), la Semana Santa 2017 se celebrará a partir del 13 de abril y Pascua el siguiente fin de semana.



Indicó que para el primero de estos se espera la participación de mayor turismo nacional, mientras que para Pascua son más los turistas estadounidenses los que visitarán el puerto.



Para ambos periodos vacacionales, apuntó, se esperan llenos totales en hoteles y más de 50 mil turistas por fin de semana, superior a los 35 mil que se registraban en Spring Break por dichos días.



"Esperamos un periodo de vacaciones de Semana Santa y de Pascua, muy exitoso y que podamos entre las dos semanas rondar los 150 mil visitantes.



"La ocupación hotelera se están comportando muy bien en la mayoría de los hoteles, yo creo que deben de quedar algunos lugares todavía pero vamos a tener llenos yo creo", apuntó.



Para este fin de semana se espera una ocupación hotelera del 65%, lo que representan cerca de 20 mil visitantes, agregó, la mayoría de ellos norteamericanos.



MÁS PASAJEROS



Al arrancar el periodo vacacional en las escuelas públicas y privadas ayer viernes, la Central de Autobuses Faustino Félix Serna en Ciudad Obregón espera un repunte del 40% en la demanda de sus servicios.



Germán Velderrain Armenta, director de la Central, indicó que dicha demanda se mantendrá sobre todo durante los fines de semana, aunque durante el de la Semana Santa pudiera aún repuntar.



"Para nosotros representa que van a estar haciendo uso de la central unas 4 mil 500 personas por un término de tres a cuatro días", comentó, "ya después de eso empieza a bajar un poco la afluencia, ya hay movimiento fuera de lo normal en cuestión de pasajeros".



Los destinos más solicitados son hacia el Norte del Estado y Sinaloa, dijo, pero para la otra semana se esperan hacia Guaymas y otras entidades con playas.



"La otra semana los suburbanos también registrarán gran demanda, la gente sale a los centros de diversión de la región, a las comisarías, balnearios, playas, a todos los lugares que hay cerca de Obregón y eso está ligado al transporte suburbano", detalló.



Después de esta semana de gran movimiento, la central regrese a la normalidad, añadió, y espera el regreso del pasaje dentro de 15 días más.



"Va a haber mucha demanda de pasaje, por eso es que siempre hacemos el llamado a que revisen bien en ventanillas sus boletos, que compren con su debida anticipación para poder estar en condiciones de conseguir el destino que puedan necesitar, hay que llegar por lo menos 15 minutos antes de abordar", subrayó.



Y es que son alrededor de 95 mil alumnos los que arrancaron con su periodo vacacional ayer, y desde este 10 de abril se ausentarán en los plantes por el periodo de Semana Santa.



Estiman al menos 5 mil visitantes en panteones durante la Pascua



Ciudad Obregón.- Aunque son las playas y los paseos turísticos los que suelen abarrotarse durante el periodo vacacional de Semana Santa, los panteones municipales también esperan un repunte en las visitas, sobre todo durante la segunda semana vacacional o en la llamada Semana de Pascua.



Rafael Hernández Vega, director del Velatorio y Panteones municipales en Cajeme, indicó que se esperan para esta fecha por lo menos 5 mil visitas, de foráneos.



"Las visitas, las fuertes son en la Semana de Pascua, en Semana Santa son muy breves, ya nos estamos preparando con el regado de calles, con Seguridad Pública, ya que ha habido denuncias de que se han detectado gentes extrañas, esperamos de 5 mil a 6 mil en la pascua", comentó.



Las oficinas se mantendrán abiertas desde temprana hora hasta las 18:00 horas para ofrecer el servicio, dijo, y ningún día se cerrará.



Recordó que por los casos de dengue que se han registrado este año y el pasado, es necesario no llevar flores naturales o en su defecto tirarles el agua al retirarse, pues esto puede ayudar en la reproducción del mosco transmisor.



"Les estamos recomendando que no dejen las flores con agua, por lo mismo del mosco", detalló, "hay otras enfermedades también, no nomás es el dengue, ya que se vayan o terminen la visita que vacíen el florero".