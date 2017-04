Comparten programas para facilitar entrada a Estados Unidos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los procesos para obtener los beneficios de los programas de viajero confiable Sentri y Global Entry, dio a conocer el Consulado de México en Douglas, Arizona.



Dichos programas permiten a los viajeros ingresar de manera más rápida a territorio estadounidense, que los viajeros que no aplican a este beneficio, detallaron autoridades mexicanas en EU.



El programa Sentri habilita un carril exclusivo para sus beneficiarios en distintos puertos de entrada a EU, acelerando el acceso por medio de un documento de identificación de radio frecuencia que registra su ingreso al país.



Global Entry en cambio permite el acceso acelerado de sus beneficiarios a través de quioscos automatizados que se encargan de leer el pasaporte o tarjeta de residencia, así como sus huellas dactilares.



RESTRICCIONES



Quienes soliciten adscribirse a estos programas no serán candidatos si proporcionan información falsa o incompleta, si tienen cargos criminales, si han violado regulaciones aduanales, de inmigración o de agricultura en cualquier país, si están bajo investigación federal, estatal o local.



Tampoco serán candidatos, según el comunicado de prensa del Consulado de México en Douglas, Arizona, si no satisfacen la condición de bajo riesgo para la oficina de aduanas norteamericana.