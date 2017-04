Acuerdan tregua mineros de Cananea; esperan pago de utilidades

Agua Prieta(GH)

Mientras mineros de la Sección 65 esperan respuesta favorable sobre el pago de utilidades correspondiente al 2007, harán una tregua y no bloquearán el tramo carretero Cananea- Ímuris, tras dos semanas de acciones intermitentes.Agua Prieta



El líder sindical Sergio Tolano Lizárraga mencionó que el pasado jueves sus abogados les hicieron llegar documentos en los que se solicitan dos puntos a la Junta de Conciliación y Arbitraje, uno es un actuario para que le solicite el pago a la empresa.



"El otro es que le pida a la Junta número 47 de aquí de Cananea facilite ese actuario para ir a cobrar en conjunto de los trabajadores, que de no llegar a pagar la empresa, se está solicitando el embargo", mencionó.



Mientras se obtiene una respuesta, agregó, decidieron hacer un alto a las manifestaciones que habían realizado en las últimas dos semanas en espera de lo que responda la empresa.



Desde el pasado martes un grupo de miembros del Sindicato mantuvieron bloqueadas las instalaciones de la Junta, donde la empresa ofrecía las liquidaciones.



Algunos miembros sí aceptaron la liquidación, comentó, pero la mayoría no lo hizo debido a que no es lo que legalmente les corresponde.