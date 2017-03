El 70% de las mujeres mayos callan maltratos por miedo: CAMI

Navojoa(GH)

El 70% de las mujeres maltratadas en la región del Mayo no denuncian ante las autoridades por temor a represalias de sus agresores, reveló María Gertrudis Zazueta Ortega.



La coordinadora General de la Casa de la Mujer Indígena (CAMI) La Paloma precisó que de las 243 mujeres que han atendido en la agrupación, sólo 73 de ellas denunciaron la agresión.



"Eso es solo las que registramos pero desgraciadamente existen muchas mujeres en sus casas con ese miedo de decir y reconocer que sufren violencia", abundó, "desgraciadamente son amenazadas, por eso no denuncian".



Lamentó que en lo que va del año, 12 mujeres fueron asesinadas en el Estado en completa impunidad.



"Al mes atendemos entre 25 y 30 mujeres que fueron victimas de alguna agresión y les damos orientación y atención sicológica", infirmó, "esperando que las que no se han animado a reconocer la violencia que viven, que lo hagan ya".



No hay nada que celebrar



En el Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo no hay nada que encomiar pero sí reconocer a las féminas que han muerto luchando por defender sus derechos expresó, Zazueta Ortega.



"No queremos festejos, no queremos flores, queremos que se respeten nuestros derechos", exigió, "es un día que duele".



Indicó que esté miércoles realizarán una manifestación en 23 comunidades de Navojoa y Etchojoa.



"CAMI La Paloma, participaremos en la manifestación mundial de paro laboral, no trabajaremos ni haremos labores domesticas", añadió, "y en las comunidades con pancartas exigiremos nuestros derechos".