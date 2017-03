Thannia: Una ingeniera poco convencional

HERMOSILLO, Sonora()

Con más de dos años como ingeniera de software, Thannia Blanchet es una mujer que siempre ha estado involucrada en este medio y fue durante un viaje escolar, a la empresa donde actualmente labora, lo que la llevó a elegir su profesión.



Originaria de Ciudad Obregón, Thannia se considera afortunada por recibir el apoyo de su familia al trabajar en un área ‘no tradicional para mujeres’, como lo describe ella, y recuerda bien las palabras de su madre, quien le dijo que estaría mejor en una ingeniería.



Motivada por su propio orgullo y el saber que puede probarse a sí misma, siempre busca dar lo mejor y contribuir en proyectos para distinguirse en su trabajo.



Aunque no ha sido su caso, Thannia piensa que la sociedad aún juzga a las mujeres por su profesión, pues ha convivido con compañeras a quienes sus padres no les permitieron estudiar carreras ‘de hombres’.



"Se puede cambiar tratando de normalizarlo, de que haya más mujeres en campos no tradicionales para ellas y más hombres en campos no tradicionales para ellos y simplemente no burlarnos".



Para Thannia, es un ‘rollo’ histórico y cultural lo que hace difícil la entrada de más mujeres al campo donde ella labora.



De manera personal, ella trata de difundir el mensaje de que su profesión es para todos: "La programación, que es lo que yo hago, es algo mental, no ocupa fuerza bruta", por lo que asegura que no tiene por qué ser de hombres o de mujeres.



FOMENTA INTERÉS



Con el fin de contribuir a que más mujeres se interesen en su área, Thannia impartió un taller en 2016, llamado ‘Django Girls’, el cual es exclusivo para ellas y consiste en enseñarles desde prender la computadora hasta tener un sitio web; esto le permitió compartir su experiencia con mujeres en Hermosillo, Chihuahua y Ciudad de México.



"Es muy definido lo que es ser mujer, que sólo es ser ama de casa y el hombre puede ser muchas cosas" señala Thannia, al desear que en un futuro cada quien pueda ser mujer de cualquier manera y esto no sea motivo para minimizar a nadie.