Cambia zapatillas por artes marciales

Cansada de la violencia que viven las mujeres, Taide González Corbalá cambió sus zapatillas y su maquillaje por sudor y unos guantes de artes marciales mixtas.



A sus 31 años de edad y siendo madre soltera de dos niñas, Taide, es la primera navojoense en competir en las artes marciales mixtas.



"Empecé con atletismo en el Centro de Alto Rendimiento de Hermosillo cuando tenía 12 años, cuando llegué a la universidad entré a tae kwon do, después entrenéjudo donde por dos años estuve en el selectivo y luego seguí con ju jitsu", recordó.



La situación de soledad, abandono y violencia que viven las mujeres la motivó para fortalecer su cuerpo, mente y espíritu, aseveró y a la fecha ha sostenido dos combates con récord de uno ganado y uno perdido.



"Desde que me despidan de un trabajo por estar embarazada, o que me discriminen al decir que soy poco femenina porque me gusta este deporte, eso es violencia", expresó; "las artes marciales me han dado equilibrio".



Trabajar todo el día, entrenar por las noches, no acudir a fiestas y una dieta estricta son los sacrificios que Taide, ha hecho por este deporte. siona, pero lo más difícil afirmó es dejar de pasar tiempo con sus hijas.



