Paloma: Lleva el arte en la piel

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"No es que yo deseara desde niña ser tatuadora, más bien creo fue algo que la vida me fue dando", así define Paloma Villaescusa la pasión que le tiene a su profesión.



Antes de entrar a este mundo, la ahora artista estudió Diseño Gráfico, pero no le ‘llenó’ porque no cumplió sus expectativas. Ella esperaba algo más artístico, más libre, donde pudiera explorar su creatividad y no estar detrás de una computadora trabajando para alguien que le dijera cómo hacer las cosas.



Fue alrededor de diez años atrás que descubrió su interés por los tatuajes; sin embargo fue hasta hace siete años que comenzó a dedicarse a ello profesionalmente.



La idea de ser ella quien los realizara llegó como sugerencia de un amigo cuando decidió renunciar al trabajo que tenía en ese momento porque no se sentía feliz.



Paloma reconoce que al principio fue difícil por no tener muchos clientes, y trabajaba muy poco. De su familia no recibió comentarios o críticas por ser mujer, pero sí le pedían que "hiciera algo real, que trabajara en algo de verdad y que ganara dinero de lo que estudio".



Desafío



Cuando ella empezó en este medio, señala que no había tantas mujeres y recuerda haber conocido a personas que le dijeron que sólo iba a tener clientes por tener una cara bonita.



Como mujer en el mundo del tatuaje, sí ha recibió muchos comentarios de acoso que sí "le dieron para abajo" pero no quitó el dedo del renglón y no se dejó caer, porque siempre estuvo convencida de que este era su sueño y lo tenía que cumplir.