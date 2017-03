Violencia contra las mujeres va a la alza en Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La violencia contra las mujeres se perfila al alza en el Estado y aunque ellas ven avances en algunos campos, consideran que aún el camino para erradicarla es largo.Por ejemplo, señalan, hay avances en la normatividad, aunque faltan reglamentos claros en educación y en algunos sectores respecto al empleo, pero existen faltantes en cuanto a salud, violencia en el noviazgo y castigo a la violencia física y a los asesinatos."Hay muchas problemáticas en el tema de la violencia contra las mujeres porque ésta es múltiple, sus manifestaciones son muy variadas", refirió Mercedes Zúñiga Elizalde, especialista en trabajo, género y mercados laborales de El Colegio de Sonora.Ante la intimidación hacia este grupo de la población, destacó la investigadora, es necesario que se apliquen acciones emergentes por parte del Gobierno, para realmente prevenir y combatir este problema social.El documento Contexto Sociodemográfico de las Mujeres en Sonora, presentado en diciembre del 2016 por el Gobierno del Estado, destaca que en las últimas décadas la población femenina se ha transformado y observa avances, pero también retrocesos.El adelanto, principalmente en la escolaridad, contrasta con los rezagos en discriminación laboral, acoso y violencia de género, desventajas que impiden la equidad entre hombres y mujeres.Sonora cuenta con una población de 2 millones 850 mil 330 habitantes, de los cuales un millón 439 mil 911 son mujeres, es decir, el 50.5% del total; de ellas, las más propensas a la violencia son las del grupo de edad de entre 20 y 29 años, ya que 76 de cada 100 han enfrentado al menos un episodio de violencia, según el Inegi.En contraparte y en busca de erradicar un fenómeno de violencia creciente hacia ellas, en mayo de 2015 una organización civil sonorense solicitó la alerta de género a las autoridades federales, la cual fue aceptada el 9 de noviembre de ese mismo año.La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), emitió al Gobierno del Estado en esa fecha, misma en la que aceptó la alerta, doce recomendaciones que permitirían reducir la violencia hacia las féminas.En septiembre de 2016, al Gobierno estatal, encabezado por Claudia Pavlovich Arellano, se le otorgó una prórroga de seis meses para cumplir con esta disposición."Son recomendaciones muy básicas en cuanto a capacitar a funcionarios y funcionarias de todas las dependencias que de una u otra manera tienen que ver con la atención y la prevención de la violencia", afirmó Zúñiga Elizalde.Por su parte Silvia Núñez Esquer, representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, indicó que de no cumplir las autoridades con la alerta que explícitamente se solicitó para Cajeme, ésta se pedirá para todo el Estado."Creemos que el tema de la violencia contra las mujeres no debe ser tratado a la ligera y creemos que de no cumplirse (12 recomendaciones) se vendrán otras solicitudes de alerta de género, a lo mejor de todo el Estado, porque el problema es de todo el Estado", previó.La integrante de la Red Feminista Sonorense, con sede en Ciudad Obregón, uno de los municipios con mayor índice de violencia hacia las mujeres, expuso que en atención a las recomendaciones de la Conavim, se debe contar en Sonora con instituciones autónomas en defensa de ellas."No podemos dar paso atrás a los logros alcanzados, si estos establecen un organismo descentralizado con patrimonio y marco jurídico propio y una relativa autonomía técnica de gestión, es lo mínimo que podemos estar esperando."Que sea un organismo encabezado por una mujer que pase por la auscultación de las organizaciones de la sociedad civil", enfatizó la activista social.Por su alto índice de reportes, Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado y Guaymas se han convertido en los lugares más peligrosos para las mujeres en Sonora.En 2016 concentraron 81.87% de los casos de violencia intrafamiliar, con 63 mil llamadas a la línea de emergencia.La página oficial de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en su apartado de Estadísticas, revela que en enero del 2017 en el 911 recibieron 5 mil 363 reportes de este tipo.Núñez Esquer precisó que en el 2016 hubo 45 asesinatos violentos de mujeres.En Cajeme ocurrieron 10, Hermosillo 6, Nogales 4, San Luis Río Colorado 4, Navojoa y Caborca 3 en cada municipio; la mayoría de las víctimas tenía entre 21 y 30 años de edad.En relación a estos hechos y como parte de las recomendaciones de la Conavim, se solicitó reforzar el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), el cual se creó por decreto y una de las recomendaciones es que se cree por ley, por lo que la Gobernadora envió una iniciativa en abril de 2016 y el congreso debe aprobarla.Tanto Núñez Esquer como Burgos Ochoa coinciden en que la discusión debe ser abierta a la sociedad y se deben efectuar foros de consulta y opinión, y esperan que sus opiniones sean tomadas en cuenta."El ISM no es una oficina más, es una dependencia que trata temas muy sensibles de la sociedad y como les hemos dicho en varias ocasiones no es necedad, es que el Instituto debe trabajar más conscientemente de que de él dependen vidas de mujeres", destacó Núñez.Ambas exigieron que el nombramiento de la directora salga de una terna propuesta por especialistas y que no sea un nombramiento de las autoridades.En nuestra entidad 68 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han experimentado violencia, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial y/o discriminación laboral, de acuerdo con datos del estudio elaborado en diciembre del año pasado por el Gobierno del Estado.Como parte de la 107 celebración del Día Internacional de la Mujer, este día se realizarán paros de labores y marchas en al menos dos ciudades del Estado, a manera de protesta y para exigir acciones inmediatas para detener el feminicidio, la violencia en contra de la mujer y erradicar el machismo.En Hermosillo la marcha será abierta a todas las féminas y tendrá lugar hoy a las 17:00 horas de las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora a la Plaza Zaragoza, donde se dará lectura a un pronunciamiento.Mientras que en Cajeme se invitó a las mujeres a realizar un paro laboral este día y a participar en un recorrido que se realizará desde el centro comercial Plaza Tutuli a la Plaza Álvaro Obregón y que iniciará a las 16:30 horas.